МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Цены на пшеницу в среду в Чикаго повышаются седьмую сессию подряд. Котировки достигли нового 3-месячного максимума после второй крупной покупки зерна Китаем за последние дни, сообщает Reuters.

Кукуруза также продолжает расти в цене, а соя отскочила от 30-дневного минимума, достигнутого во вторник.

Участники рынка оценивают перспективы урожая сои и кукурузы в Южной Америке. В некоторых сельскохозяйственных регионах Бразилии прошли дожди после наблюдавшейся ранее засухи. Трейдеры ожидают публикации прогнозов урожая бразильского агентства Conab и Минсельхоза США, которая состоится позже на этой неделе.

По состоянию на 12.10 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся контракты на пшеницу на CBOT подорожали на 1,1%, до 6,38 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки подскочили к максимуму с 24 августа 6,39 1/2 доллара за бушель.

На рынке пшеницы наблюдается крупная чистая короткая позиция. Если спекулятивные инвесторы и фонды будут закрывать короткие позиции, то это может спровоцировать рост цен.

Минсельхоз США во вторник подтвердил продажу 198 000 тонн мягкой краснозерной пшеницы Китаю. В понедельник ведомство сообщило, что Китай приобрел 440 000 тонн зерна. Эта продажа стала крупнейшей как минимум с 2020 года.

"Китай, несомненно, не стал бы платить премию за покупку пшеницы из США, поэтому, судя по всему, фьючерсы на CBOT наконец соответствуют ценам на мировом рынке", — отметил Арлан Судерман, аналитик StoneX.

Китай импортирует большие объемы пшеницы, поскольку урожай в этой стране сократился из-за обильных дождей.

Между тем Египет во вторник приобрел 180 000 тонн российской и украинской пшеницы в рамках тендера, на котором доминировало зерно из России.

Трейдеры также оценивают сообщения о том, что Индия рассматривает возможность импорта пшеницы из России для охлаждения цен на внутреннем рынке.

Фьючерсы на сою на CBOT на момент написания статьи выросли в цене на 0,6%, до 13,12 3/4 доллара за бушель, а кукуруза прибавила 0,4%, до 4,92 1/2 доллара за бушель.

Цены на сою резко снизились с конца ноября на фоне дождей в центральном и южном регионах Бразилии после засухи. Бразилия является крупнейшим экспортером сои в мире.