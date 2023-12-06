МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в США на 4,6 млн баррелей на неделе 25 ноября — 1 декабря. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали сокращения запасов на 4,1 млн баррелей, передает Reuters.

Минэнерго США также сообщило о росте запасов бензина на 5,4 млн баррелей и дистиллятов — на 1,3 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов бензина и дистиллятов на 800 000 баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) выросли на 1,9 млн баррелей, сообщили в EIA.

Фьючерсы на нефть продолжают снижаться в цене. Январские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,70 доллара, или 2,4%, до 70,62 доллара за баррель. До выхода данных нефть WTI торговалась по 70,80 доллара за баррель.