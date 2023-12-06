МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В среду нефть опустилась в цене на 2,5%, так как более крупное, чем ожидалось, увеличение запасов бензина в США спровоцировало опасения по поводу спроса и нивелировало эффект от сокращения коммерческих запасов нефти, сообщает Reuters.

По состоянию на 15.58 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 1,96 доллара, или 2,53%, до 75,27 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,19 доллара, или 3,03%, до 70,14 доллара за баррель.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов бензина на 5,4 млн баррелей на неделе 25 ноября — 1 декабря. Аналитики ожидали увеличения запасов лишь на 1 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,6 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 1,4 млн баррелей.

"Мы наблюдаем разрушение спроса на топливо. Сейчас рынок скорее интересуется объемом потребления, а не предложения", — говорит Дэннис Кисслер, первый вице-президент BOK Financial.

"Трейдеры и ранее ощущали присутствие медвежьих настроений на рынке, а теперь цены на нефть вернулись к 5-месячному минимуму и нацеливаются на снижение по итогам пятой сессии подряд", — говорит Крейг Эрлам, аналитик OANDA.