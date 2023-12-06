МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Доллар США в среду достиг двухнедельного максимума, а евро ослаб против других основных валют, так как трейдеры ожидают, что Европейский центральный банк может начать понижение процентных ставок уже в марте следующего года, сообщило агентство Reuters.

Рыночные котировки по-прежнему предполагают, что Федеральная резервная система в следующем году понизит ставки как минимум на 125 базисных пунктов, однако доллару удалось удержать свои позиции в связи с ростом ожиданий по поводу снижения ставок других центральных банков.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи находился на 0,01% ниже уровня закрытия вторника, на уровне 103,95. Ранее в ходе торгов он поднимался до двухнедельного максимума 104,10.

Пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,09%, по 1,0785, после достижения трехнедельного минимума ранее.

Теперь рынки оценивают примерно в 85% вероятность того, что ЕЦБ начнет смягчать политику на мартовском заседании, а в течение следующего года понизит ставки на 150 базисных пунктов.

Влиятельный член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель во вторник в интервью Reuters сказала, что на фоне "заметно" замедлившейся инфляции в дальнейшем повышении ставок может не быть необходимости.

"Рынки агрессивно закладывают в котировки понижение процентных ставок без какого-либо подтверждения на этот счет со стороны центральных банков, — говорит Адам Баттон, главный валютный аналитик ForexLive. — На протяжении декабря мы должны увидеть либо изменение риторики центральных банков, либо корректировку (ожиданий) на рынках".

Евро в среду опускался до трехмесячного минимума против британского фунта, до пятинедельного минимума против иены и до минимума за шесть с половиной недель против швейцарского франка.

Очередное заседание ЕЦБ состоится в следующий четверг, и рынки почти не сомневаются в том, что банк оставит ключевую ставку на рекордно высоком уровне 4%. Инвесторы также ожидают, что ФРС и Банк Англии, чьи заседания состоятся на следующей неделе в среду и четверг соответственно, не станут вносить изменений в стоимость заимствований.

Банк Канады в среду сохранил свою ключевую ставку на уровне 5%, оставив дверь открытой для еще одного повышения. Центральный банк заявил, что все еще обеспокоен инфляцией.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, трейдеры оценивают примерно в 60% вероятность того, что ФРС начнет понижение ставок в марте.

Ожидания по поводу снижения ставок ФРС приведут к ослаблению доллара США против других валют Большой десятки в следующем году, считают опрошенные Reuters аналитики.

"Рынки немного завысили оценку агрессивности понижения ставок в 2024 году", — считает аналитик BNY Mellon Investment Management Анинда Митра. Он отмечает, что эта оценка опять может измениться, если ФРС более твердо заявит о том, что не намерена в ближайшее время понижать ставки.

В центре внимания рынков в Азии оказался Китай. Агентство Moody's во вторник понизило прогноз кредитного рейтинга этой страны до негативного.

На оффшорном рынке юань снизился на 0,02% против доллара США. Пара доллар США/китайский юань торговалась по 7,1719.

По информации Reuters, после заявления Moody's во вторник государственные банки Китая начали активно продавать доллары и продолжали продавать их в среду.

Иена ослабла на 0,03% против доллара. Пара доллар США/японская иена торговалась по 147,18.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,5%, до 0,6584.

Биткоин подешевел на 0,3%, до 43 943 долларов, отступив от достигнутого ранее в среду уровня выше 44 000 долларов.

С начала года эта криптовалюта выросла на 150%, отчасти благодаря оптимизму по поводу того, что американский регулятор в скором времени одобрит создание спотового биткоин-ETF.