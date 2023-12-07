МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг остаются почти без изменений. Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США позже на этой неделе. Эти данные могут внести некоторую ясность относительно перспектив денежно-кредитной политики в США, передает Reuters.

По состоянию на 05.16 по Гринвичу спот-цены на золото держались на 2025,69 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,3%, до 2042,50 доллара за унцию.

Опубликованные ранее на этой неделе данные США сигнализируют о постепенном охлаждении рынка труда. В октябре число вакансий в США упало до 2,5-летнего минимума, а число рабочих мест в частном секторе в ноябре выросло менее значительно, чем ожидалось.

Участники рынка ожидают публикации данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, намеченной на пятницу. Очередное заседание ФРС состоится 12-13 декабря.

"В основном ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось. Если этот показатель совпадет с прогнозами аналитиков или окажется выше, можно ожидать небольшого снижения цен на золото", — отметил Николас Фраппелл из ABC Refinery.

Мягкая риторика руководителей ФРС и ряд более слабых, чем ожидалось, экономических данных США говорят в пользу достижения процентными ставками пика и возможного начала сокращения стоимости заимствований уже в начале следующего года.

Согласно разработанному CME индикатору FedWatch, трейдеры оценивают вероятность понижения процентных ставок в марте примерно в 60%.

"Более слабые, чем ожидалось, экономические данные поддерживают ожидания раннего начала снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС)… уменьшение стоимости заимствований позже в 2024 году может оказать поддержку инвестиционному спросу на золото", — отметили аналитики ANZ.

Более низкие процентные ставки оказывают поддержку котировкам золота, не приносящего гарантированного дохода.

По словам технического аналитика Reuters Вана Тао, спот-цены на золото держатся в диапазоне 2019-2033 доллара за унцию, и выход за его пределы может задать котировкам направление.

Спот-цены на серебро упали на 0,4%, до 23,79 доллара за унцию, платина подешевела на 0,3%, до 887,08 доллара за унцию, а палладий — на 0,3%, до 940,68 доллара за унцию.