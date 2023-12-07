МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Нефтяные цены в четверг вернули часть позиций после падения к 6-месячному минимуму в среду. Между тем инвесторы по-прежнему обеспокоены вялым спросом и замедлением экономического роста в США и Китае, передает Reuters.

По состоянию на 06.13 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 27 центов, или 0,4%, до 74,56 доллара за баррель. Котировки WTI подскочили на 24 цента, или 0,4%, до 69,62 доллара за баррель.

По словам Тины Тенг, рыночного аналитика CMC Markets, нефть, вероятно, перепродана, и это может означать, что наблюдающееся сейчас восстановление цен будет кратковременным.

В среду нефтяные цены оказались под давлением, несмотря на сокращение запасов в США, на фоне данных, указавших, что добыча в этой стране остается близ рекордных максимумов, отметили аналитики ANZ.

Увеличение запасов топлива также оказали давление на цены, добавили в ANZ.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов бензина на 5,4 млн баррелей на неделе 25 ноября — 1 декабря. Аналитики ожидали повышения запасов лишь на 1 млн баррелей.

На рынке нефти Brent впервые за 12 месяцев наблюдается контанго: ближайшие контракты стоит дешевле фьючерсов с поставкой через шесть месяцев. На рынке WTI наблюдается аналогичная ситуация.

Возникновение контанго говорит о том, что сомнения в устойчивости предложения в настоящее время ослабли, и способствует наращиванию запасов.

После заседания ОПЕК+, по итогам которого альянс объявил о введении дополнительного добровольного сокращения добычи в объеме 2,2 млн баррелей в день, нефтяные цены снизились примерно на 10%.

"Участники нефтяного рынка, судя по всему, совершенно не обратили внимания на действия картеля, направленные на поддержание высоких цен", — отметила Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova.

"Признаки замедления инфляции (также) способствуют нагнетанию опасений в отношении торможения мировой экономики и, в свою очередь, слабости спроса на топливо", — говорит Сачдева.

Добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре сократилась впервые с июля, свидетельствуют представленные в среду результаты проведенного Reuters опроса. Падение совокупной добычи картеля обусловлено уменьшением производства нефти в Нигерии и Ираке, а также предпринятыми странами ОПЕК+ мерами по ограничению предложения для поддержки рынка.

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в среду для обсуждения дальнейшего сотрудничества в сфере нефтяных цен. Это может укрепить уверенность рынка по поводу реализуемого странами ОПЕК+ сокращения добычи.

Кувейт и Алжир также подтвердили поддержку мер по ограничению добычи и приверженность их выполнению.

Россия обязалась представить дополнительные данные о нефтепереработке и экспорте после того, как страны ОПЕК+ обратились к Москве с просьбой о большей прозрачности в отношении экспортных поставок топлива, сообщили Reuters источники в ОПЕК+ и отслеживающих движение судов фирмах.

Озабоченность перспективами китайской экономики также препятствовала росту цен на нефть. Судя по данным таможни КНР, импорт нефти в страну уменьшился в ноябре на 9% в годовом сопоставлении — высокий уровень запасов, относительная слабость экономики и ухудшение динамики заказов со стороны независимых НПЗ обусловили низкий спрос.

В целом, китайский импорт в ноябре сократился в месячном сопоставлении, однако экспорт вырос впервые за шесть месяцев, так что, возможно, производственный сектор выигрывает от оживления мировой торговли.

Рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по кредитным рейтингам восьми китайских банков, а также Гонконга и Макао со "стабильного" до "негативного". Рейтинги множества госкомпаний помещены в список на пересмотр с возможностью понижения. Это стало логичным продолжением сделанного днем ранее объявления об ухудшении прогноза по суверенному рейтингу КНР со "стабильного" до "негативного".