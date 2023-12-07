МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Британский фунт укрепился против доллара США и евро в четверг, но снизился против японской иены, так как повысились ожидания инвесторов в отношении того, что Банк Японии может подать сигнал о завершении сверхмягкой денежно-кредитной политики на следующей неделе, сообщило агентство Reuters.

Пара фунт/иена упала на 1,3%, что стало самым сильным однодневным падением почти за пять месяцев.

Фунт прочно удерживал свои позиции в этом месяце после самого сильного месячного роста в этом году в ноябре. Инвесторы укрепляются во мнении о том, что центральные банки будут понижать процентные ставки в начале следующего года. Но Банк Англии, вероятно, будет исключением.

Согласно данным рынка фьючерсов на процентные ставки, первое понижение ставки Банка Англии не состоится до июня, тогда как Европейский центральный банк и Федеральная резервная система, вероятно, понизят ставку в марте. Это ограничило фиксацию прибыли на росте в ноябре.

Катализатором широкомасштабного роста иены в четверг стали комментарии управляющего Банка Японии Кодзуо Уэды. Он сказал на слушаниях в парламенте, что в банке существуют различные мнения в отношении того, куда нацелятся процентные ставки, когда стоимость заимствований вернется с негативной территории.

"Выбор слов… указывает на то, что Банк Японии по-прежнему привержен нормализации политики, скорее всего, в начале финансового года в апреле", — считает аналитик City Дэвид Скатт.

"Однако, учитывая то, что приблизились ожидания рынков в отношении времени и масштабов понижения ставок другими центральными банками, такие действия будут крайне рискованными, создавая сценарий, который вызовет резкий рост японской иены против валют ее основных партнеров".

Британский фунт вырос на 0,2% против доллара США, до 1,2587 и на 0,1 против евро, до 0,8565 за евро. Пара фунт/иена упала на 1,45%, до 182,31, самого низкого уровня с конца октября.

Заседание Банка Англии состоится на следующей неделе. Рынки ожидают, что центральный банк оставит ставки без изменений, но они будут внимательно изучать заявление, которое выйдет по результатам заседания. Заявление может содержать сигналы о том, как проголосовали члены Комитета по денежно-кредитной политике, и прогнозы по инфляции и росту.

Согласно данным рынка фьючерсов на процентные ставки, ключевая процентная ставка Банка Англии будет понижена в следующем году на 80 базисных пунктов, до уровня ниже 4,40%. Что касается ЕЦБ, то он может понизить ставку на 140 базисных пунктов, а ФРС — на 120 базисных пунктов.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании упала ниже 4%, до самого низкого уровня за семь месяцев после падения на 75 пунктов за последние шесть недель. Доходность немецких гособлигаций снизилась на 80 пунктов, а казначейских облигаций США — на 90 пунктов.

Фунт получает поддержку со стороны сценария Банка Англии, согласно которому ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени.

"Что касается пары евро/фунт, то падение кажется затянувшимся, и мы ожидаем постепенную переоценку ожиданий в отношении ставки Банка Англии, в результате которой пара восстановится выше отметки 0,8600, хотя этого может не произойти в очень краткосрочной перспективе", — говорит валютный стратег-аналитик ING Франческо Песоле.