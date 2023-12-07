МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на индексы Dow и S&P 500 сегодня практически не изменились в преддверии ежемесячного отчета по заработной плате, который выйдет позднее на этой неделе. Фьючерсы на Nasdaq подросли благодаря акциям Alphabet, передает Reuters.

Рынки акций США в декабре оказались под давлением после значительного роста в прошлом месяце. Поводом для подъема служили надежды на то, что Федеральная резервная система прекратила повышать процентные ставки, учитывая ослабление инфляции.

Данные по заработной плате, которые будут опубликованы в пятницу, вероятно, дадут инвесторам представление о том, как ФРС будет менять процентные ставки и какова вероятность "мягкой посадки" американской экономики.

Фьючерсы e-mini на индекс Dow на момент написания статьи снизились на 68 пунктов, или 0,19%, на S&P 500 — выросли на 0,25 пункта, или 0,01%, а на Nasdaq 100 — поднялись на 35,25 пункта, или 0,22%.

Акции материнской компании Google — Alphabet — выросли на премаркете на 2,8% после вчерашнего выпуска самой продвинутой модели искусственного интеллекта. Акции других корпораций со сверхкапитализацией торговались разнонаправленно.

Слабые данные по количеству открытых вакансий и занятости в частном секторе усилили ожидания того, что кампания ФРС по повышению ставок замедляет экономику. В теории это позволит центральному банку начать снижать процентные ставки в начале следующего года.

Трейдеры почти полностью учли в котировках сценарий, при котором на заседании, которое состоится на следующей неделе, ФРС оставит процентные ставки без изменений. При этом, согласно инструменту FedWatch от CME Group, 61% трейдеров рассчитывают на снижение ставки уже в марте 2024 года.

Однако некоторые аналитики предупреждают, что рынки слишком оптимистично смотрят на снижение ставок. Они также отмечают, что предстоящий отчет по занятости будет иметь решающее значение для оценки шансов на "мягкую посадку", то есть сценарий, при котором ФРС удастся избежать рецессии.

"Завтрашние данные по занятости в США и заседания центральных банков на следующей неделе могут дать рынку информацию о том, не слишком ли он увлекся расчетами на снижение ставок, которое сейчас закладывается в цену на 2024 год", — пишет Расс Моулд, директор по инвестициям AJ Bell.

По прогнозам, отчет Министерства труда США покажет, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце увеличилось на 180 000 после роста на 150 000 в октябре.

Другой отчет, который выйдет сегодня в 13.30 утра по Гринвичу, как ожидается, покажет, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 2 декабря, увеличилось до 222 000 по сравнению с 218 000 на предыдущей неделе.

Между тем, комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды поддержали мнение о том, что центральный банк может вскоре отказаться от своей ультрамягкой денежно-кредитной политики.

Акции Advanced Micro Devices на премаркете подскочили на 3,6%. Вчера компания оценила рынок для своих процессоров, обеспечивающих работу искусственного интеллекта в центрах обработки данных, в 45 млрд долларов в этом году.

Акции GameStop упали на 7,6% после того, как розничная сеть по продаже видеоигр не оправдала ожиданий по квартальной выручке из-за растущей конкуренции.