МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В четверг цены на нефть немного восстановились после падения к 6-месячному минимуму в среду. Однако инвесторы по-прежнему обеспокоены вялым спросом и замедлением экономического роста в США и Китае, сообщает Reuters.

По состоянию на 12.35 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 52 цента, или 0,7%, до 74,82 доллара за баррель. Котировки WTI прибавили 42 цента, или 0,6%, до 69,80 доллара за баррель.

"Поскольку Китай демонстрирует все меньший спрос на нефть, а США, напротив, не сбавляют темпы добычи, цены остаются под давлением", — говорит аналитик PVM Джон Эванс.

В среду министр энергетики Алжира заявил, что его страна не исключает вероятность продления добровольного сокращения нефтедобычи и после 1-го квартала 2024 года или же принятия дополнительных мер. Ранее цены на нефть упали до нового 5-месячного минимума, даже несмотря на принятое на прошлой неделе решение ОПЕК+ о добровольном дополнительном снижении производства нефти в дополнение к продленному режиму сокращения.

Во вторник вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что альянс готов усилить сокращение добычи в 1-м квартале 2024 года, чтобы исключить спекуляции и волатильность на рынке.