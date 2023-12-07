МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу дорожают на торгах в Чикаго в четверг, приближаясь к 4-месячному максимуму. Как сообщает Reuters, волна продаж американской пшеницы в Китай стимулировала интерес со стороны инвесторов.

Цены на сою восстанавливаются после падения до 6-недельного минимума. Растут и цены на кукурузу. Поддержку котировкам оказали повышение цен на нефть и понижение прогнозов следующего урожая в Бразилии со стороны Conab вследствие неблагоприятной погоды.

К 13.15 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT прибавили в цене 1%, до 6,4 доллара за бушель. В среду они достигали 6,49 1/2 доллара, наивысшей отметки с 9 августа.

В среду Минсельхоз США подтвердил продажу 372 000 тонн американской мягкой краснозерной озимой пшеницы Китаю со стороны частных экспортеров. Это третья подобная покупка за последние несколько дней.

С понедельника совокупный объем приобретенной Пекином пшеницы из США превысил 1 млн тонн. Это самый крупный объем совершенных Китаем за неделю покупок с июля 2014 года.

Данная информация спровоцировала активное закрытие коротких позиций со стороны трейдеров, которые ранее ставили на падение цен.

Теперь вопрос заключается в том, приведет ли повышение котировок американской пшеницы к падению спроса — ведь предложение со стороны других экспортеров остается весьма значительным. Примером тому послужили египетские тендеры на текущей неделе, увенчавшиеся закупкой Каиром пшеницы в России.

"Десять дней назад американская пшеница была самой конкурентоспособной в мире. Сейчас цены на нее выше, чем на пшеницу из ЕС и Причерноморья", — комментирует Оле Хью, глава консалтинговых услуг в IKON Commodities.

Фьючерсы на сою на CBOT подорожали в четверг на 0,9%, до 13,07 1/2 доллара за бушель, на кукурузу — на 0,8%, до 4,88 1/4 доллара за бушель.

Агентство Conab в четверг понизило прогноз производства сои в Бразилии, однако по-прежнему прогнозирует, что урожай в 2023-2024 сельскохозяйственном году достигнет рекордного максимума. В Conab также понизили прогноз урожая кукурузы в 2023-2024 году, подтвердив ожидания его значительного сокращения по сравнению с предыдущим годом. На этой неделе в пострадавших от засухи регионах Бразилии прошли дожди, что оказало давление на цены на сою, однако опасения в отношении будущего урожая сохраняются из-за неблагоприятного начала сезона.

В пятницу выйдут ежемесячные Оценки мирового спроса и предложения (WASDE) Минсельхоза США. По прогнозам опрошенных Reuters аналитиков, ведомство понизит оценку урожая сои и кукурузы в Бразилии в 2023-2024 сельскохозяйственном году.