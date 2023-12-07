МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в четверг взяли паузу после недавнего сильного роста. Макроданные в Германии усилили беспокойство насчет негативного влияния промышленного сектора страны на ее экономику, передает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 опустился на 0,3% после роста в среду до максимума более чем за четыре месяца. Немецкий индекс DAX потерял 0,2%, тогда как накануне он достиг рекордного максимума.

Промышленное производство в Германии в октябре неожиданно сократилось по сравнению с предыдущим месяцем, при этом падение наблюдается пятый месяц подряд.

Промышленное производство в октябре упало на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали роста производства на 0,2%.

Накануне макроданные показали, что заказы на промышленные товары в Германии в октябре также неожиданно сократились.

Между тем в Италии промышленное производство сократилось в октябре на 0,2% по сравнению с сентябрем, чуть слабее, чем ожидалось.

Европейского статистическое агентство Eurostat сегодня подтвердило оценку снижения ВВП еврозоны в 3-м квартале на 0,1% по сравнению со 2-м кварталом.

Как показывает опрос Reuters, экономисты ожидают, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки ко 2-му кварталу следующего года, то есть раньше, чем предполагалось до этого. Экономика региона вошла в фазу слабой зимней рецессии.

Акции испанских и португальских банков, включая Millennium BCP, Sabadell, Caixabank, Santander и Bankinter, подешевели на 2,3%-5,9%.

Банковский сектор в целом опустился на 0,7%.

BASF планирует сделать свои бизнесы сельскохозяйственных удобрений, материалов для аккумуляторных батарей и специализированных покрытий автономными подразделениями, чтобы попытаться улучшить финрезультаты. Немецкий химический гигант, традиционно отличавшийся высокой степенью интегрированности своего бизнеса, решился на серьезную реорганизацию. Акции компании подорожали на 1,5%.

Британский FTSE 100 по итогам торгов изменился незначительно. Инвесторы заняли выжидательные позиции перед выходом в пятницу данных по рынку труда США, которые могут подстегнуть ожидания снижения процентных ставок ФРС.

FTSE 100 опустился на 0,02%, при этом нефтегазовый сектор вошел в число аутсайдеров, поскольку цены на нефть Brent удерживались ниже уровня 75 долларов.

Акции Vodafone упали на 3,3% после того, как Exane BNP Paribas понизил их рейтинг с "нейтрально" до "ниже рынка".

Бумаги Anglo American повысились на 1,2%. Компания готовится заморозить инвестиции в развитие бизнеса и расширить сокращения рабочих мест в ЮАР, сообщают осведомленные источники. При этом компания выйдет далеко за рамки своих изначальных планов по экономии на расходах и подготовит почву для консервации ряда более затратных платиновых рудников.

Индекс FTSE 250 понизился на 0,3% после двух сессий роста.