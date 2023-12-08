МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть могут продемонстрировать снижение седьмую неделю подряд на опасениях по поводу избытка мирового предложения и ввиду слабого спроса в КНР. Впрочем, в пятницу рынку удалось восстановиться после того, как лидеры Саудовской Аравии и России призвали других участников ОПЕК+ присоединиться к режиму сокращения добычи, сообщает Reuters.

По состоянию на 07.04 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,54 доллара, или 2,1%, до 75,59 доллара за баррель. Котировки WTI прибавили 1,39 доллара, или 2%, до 70,73 доллара за баррель.

В четверг оба контракта упали до минимумов с конца июня, из чего можно сделать вывод, что трейдеры считают текущее предложение избыточным. Кроме того, на рынке нефти Brent и WTI наблюдается контанго, то есть ближайшие фьючерсы стоят дешевле более поздних.

"Закрытие коротких позиций завершилось, поскольку участники посчитали, что рынок перешел на территорию перепроданности. Между тем падение стоимости нефти заставило (некоторых участников) ОПЕК+ проявить солидарность, чтобы успокоить рынок", — рассуждают аналитики Haitong Futures.

В четверг президент РФ Владимир Путин и кронприц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвали все страны ОПЕК+ присоединиться к соглашению о сокращении добычи, поскольку оно отвечает интересам мировой экономики. Несколькими днями ранее рынок следил за заседанием альянса, участникам которого явно не хватало единства.

Итогом этого заседания стало введение дополнительного добровольного сокращения добычи в объеме 2,2 млн баррелей в день, которое продлится весь 1-й квартал 2024 года.

"Несмотря на все обещания ОПЕК+, совокупная добыча альянса в период с декабря 2023 года по январь 2024 года, вероятно, снизится лишь на 350 000 баррелей в день, (то есть с 38,23 млн баррелей в день до 37,92 млн баррелей в день)", — говорит Виктор Катона, ведущий аналитик Kpler.

Некоторые страны ОПЕК+, вероятно, будут соблюдать свои обязательства по сокращению добычи не в полной мере в связи с размытыми квотами и зависимостью от нефтегазовых доходов, добавляет Катона.

По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы фьючерсы на нефть Brent и WTI могут снизиться на 4,2% и 4,5% соответственно и продемонстрировать самое сильное падение за пять недель.

Сомнения в устойчивости экономики Китая и рост добычи США также способствовали снижению нефтяных цен на этой неделе.

Импорт нефти в Китай в ноябре упал на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в условиях высокого уровня запасов, слабости макроэкономических индикаторов и ухудшения динамики заказов со стороны независимых НПЗ.

Потребление топлива в Индии в ноябре снизилось после роста к 4-месячному максимуму в октябре. Спрос на топливо оказался под давлением из-за сокращения числа поездок после завершения сезона фестивалей.

Согласно опубликованным в среду данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, добыча страны находится около рекордных максимумов и составляет 13 млн баррелей в день.

Участники рынка ожидают публикации данных США по рынку труда, которые могут внести некоторую ясность относительно перспектив денежно-кредитной политики.

Эти данные, вероятно, укажут на ускорение роста числа рабочих мест в ноябре и умеренное увеличение заработных плат, а также укрепят ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл повышения процентных ставок.