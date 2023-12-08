МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В пятницу цены на драгоценный металл колеблются без существенных изменений в преддверии выхода ключевых данных США по рынку труда, которые могут повлиять на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Однако из-за укрепления доллара золото по итогам недели может продемонстрировать снижение, впервые за последние четыре недели, передает Reuters.

По состоянию на 07.50 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 2030,32 доллара за унцию. С начала недели цены потеряли около 2%. Фьючерсы на золото на COMEX торговались у флэтовой линии, по 2047,10 доллара за унцию.

"Мы сохраняем весьма оптимистичные прогнозы цен на золото. (Скорее всего), драгоценный металл будет торговаться выше 2005 долларов, а в случае роста в краткосрочной перспективе котировки могут испытать на прочность 2080 долларов", — отмечает Кунал Шах из Nirmal Bang Commodities.