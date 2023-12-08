МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Ведущий японский фондовый индекс Nikkei торги в пятницу и за неделю завершил в минусе, причем это его худший недельный результат с середины сентября. Как сообщает Reuters, такая динамика вызвана растущими предположениями насчет скорого прекращения длившихся 10 лет мер стимулирования со стороны Банка Японии.

Автопроизводители и экспортеры пострадали от резкого роста курса иены, что привело к снижению стоимости их зарубежной выручки.

Nikkei по итогам дня упал на 1,68% до 32 307,86 пункта, а его потери за неделю достигли 3,36%. Ранее он опускался до минимального уровня с 10 ноября. Тем не менее подъем Nikkei с начал года равен почти 24%.

Индекс более широкого рынка Topix снизился за день на 1,5%, а за неделю — на 2,44%.

Худшие результаты среди 33 отраслевых групп на Токийской фондовой бирже показал субиндекс производителей транспортного оборудования, потерявший в пятницу 3,69%.

В числе аутсайдеров в составе Nikkei оказались компании группы Toyota. Акции производителя запчастей JTEKT подешевели на 4,98%. Акции логистического подразделения Toyota Tsusho потеряли 4,88%, а бумаги Denso — 4,51%. Акции Toyota Motor опустились на 4,08%.

Японская валюта укрепилась более чем на 2%, достигнув 4-месячного максимума в 141,60 за доллар. Ранее глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что центробанк рассматривает различные варианты таргетирования процентных ставок после того, как он выведет стоимость краткосрочных займов с отрицательной территории. Это стало самым явным указанием на скорый отказ от мер стимулирования.

"Очевидно, что рынок очень нервничает по поводу нормализации политики", — говорит стратег Nomura Securities Кадзуо Камитани. Однако, "даже если мы увидим продолжение укрепления иены, влияние на корпоративные результаты будет практически нулевым", что ограничивает снижение индекса Nikkei, добавил он.

В то же время прогнозировать динамику иены "чрезвычайно сложно", и потенциальное возвращение к ослаблению валюты может привести к тому, что Nikkei до конца 2023 года поднимется к новому пику, предполагает Камитани.

Из 225 компонентов в составе Nikkei 189 упали, 34 выросли, а два остались без изменений.

Акции банков лидировали в надежде на завершение сверхнизкой доходности облигаций, что, в свою очередь, улучшило перспективы доходности от кредитования и инвестиций. Банковский субиндекс TSE прибавил 0,29%.