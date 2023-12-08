МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Британский фунт нацелен на самое сильное недельное падение за один год против растущей иены. Это вызвано сильным притоком средств в японскую валюту после того, как власти в Токио намекнули о долгожданной коррекции денежно-кредитной политики, сообщает Reuters.

Фунт также нацелился на самую худшую неделю за один месяц против доллара США, но укрепился против евро.

На торгах на этой неделе доминируют ожидания в отношении ставок, при этом они сосредоточены на перспективах процентных ставок в Японии. Иена растет против других валют, особенно против высокодоходных валют, например, фунта и новозеландского доллара.

Следующим событием, связанным с риском для рынков, будет отчет по занятости в США позднее в пятницу. Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в ноябре выросло на 180 000.

Пара фунт/доллар выросла на 0,3%, до 1,2564. Пара фунт/иена выросла на 0,3%, до 181,15 после падения почти на 3% в четверг. Фунт нацелился на недельное падение на 2,8% против иены. Это самое сильное падение за один год.

Банк Англии является одним из центральных банков, заседание которого состоится на следующей неделе для осуждения денежно-кредитной политики. Трейдеры не ожидают, что центральный банк предпримет какие-либо изменения в политике. Они по-прежнему будут сосредоточены на том, что власти думают о перспективах роста и инфляции, а также что может указать на время первого понижения ставки.

Согласно рынкам фьючерсов на процентные ставки, первое понижение ставки Банка Англии может состояться в июне, тогда как понижение ЕЦБ ожидается марте, а ФРС — в мае.

Согласно данным денежных рынков, Банк Англии предпримет понижение ставки на 80 базисных пунктов в 2024 году против 140 базисных пунктов для ЕЦБ и на 122 для ФРС.

Экономика Великобритании едва избежала рецессии, а инфляция отступает. Но аналитики говорят о растущих свидетельствах того, что повышение ставки Банка Англии вредит потребителям и компаниям.

Любой пересмотр траектории ставок Банка Англии в сторону понижения может привести к более устойчивому падения фунта, считает Гарет Геттинби, инвестиционный директор Aegon Asset Management.

"Хотя все слабые места для фунта известны, ключевым негативом для него в 2024 году будет вероятность того, что рынки будут учитывать в котировках более ранее понижение ставок. Теперь фунт вернется к таким традиционным ориентирам, как мировой риск и ставки", — говорит он.

Учитывая перспективы того, что процентные ставки в Великобритании будут оставаться высокими в течение более длительного времени, фунт является второй валютой Большой десятки, демонстрирующей самую сильную динамику против доллара США в этом году. Он вырос против доллара на 3,9%, а швейцарский франк — почти на 5%.

Фунт также вырос на 3% против доллара в этом квартале, что больше вызвано ослаблением доллара, чем спросом на фунт.

Что касается европейских валют, то фунт по сути торгуется без изменений против евро в 4-м квартале и вырос всего на 1% против швейцарского франка и шведской кроны.

Против норвежской кроны фунт вырос почти на 4%, что в основном связано с падением цен на нефть, которое подорвало экономику Норвегии.