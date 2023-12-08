МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В пятницу, после самого сильного однодневного скачка почти за год, иена готовится закончить четвертую неделю подряд ростом против доллара США, передает Reuters. Ее поддерживает усилившаяся уверенность трейдеров в приближении отказа Банка Японии от крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Укрепление иены оказывает давление на доллар США перед выходом в пятницу важных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал в четверг, что у банка есть несколько вариантов таргетирования краткосрочной стоимости заимствований после того, как ставки перейдут на позитивную территорию. В тот же день он встречался с премьер-министром Фумио Кисидой.

Инвесторы восприняли заявления Уэды как наиболее явный на сигнал о намерении банка сворачивать крайне мягкую денежно-кредитную политику, и это спровоцировало рост иены против других основных валют до многомесячных максимумов.

На момент написания статьи за доллар давали 144,23 иены, а ранее в пятницу японская валюта подскочила против американской более чем на 1%.

В четверг иена укрепилась против доллара на 2%, и это был самый сильный однодневный рост с января. Неделю она, видимо, закончит ростом боле чем на 2%. Однако, если банк Японии не придаст ей дополнительный импульс, то вряд ли она продолжит сильно укрепляться, сказала аналитик City Index Фиона Чинкотта.

"Если Банк Японии не подбросит рынку корм, распродажу (доллара) можно будет считать законченной", — добавила она.

По словам Чинкотты, "теперь доллар ждет нового катализатора, и он получит его сегодня".

Год назад пара доллар/иена поднималась до 151,92 при поддержке разницы между стоимостью заимствований в США и в Японии. В последние недели рынки с большей уверенностью ожидают понижения ставок ФРС, и это заставило пары отступить от этих максимумов.

Заявления главы Банка Японии на этой неделе спровоцировали скачок иены.

Сильнее всего она укреплялась против высокодоходных валют, включая фунт, который достигал против иены минимумов примерно за четыре месяца.

В пятницу пара фунт/иена торговалась на двухмесячном минимуме, а на момент написания статьи находилась на 0,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, на 181,04.

Пара евро/иена нацелена завершить десятый день подряд на негативной территории, торгуясь со снижением на 0,1%, по 155,44.

Заседание Банка Японии, которое пройдет 18-19 декабря, и, судя по рынку опционов, трейдеры готовятся к волатильным торгам перед этим событием, во время и после него, хотя вероятность явной коррекции политики невелика, сказал главный аналитик National Australia Bank Рэй Аттрилл.

"Думаю, что многие из нас ожидали в этом году более существенных изменений политики, но нас постигло разочарование, — сказал Аттрилл. — Поэтому я не спешу заявлять, что перемены произойдут 19 декабря".

"Конечно, не бывает дыма без огня… Поэтому, видимо, рынки ждут новостей с декабрьского заседания", — добавил он.

Новым источником обеспокоенности Банка Японии стало ослабление потребления, сказали три информированных источника.

Доллар США немного укрепился, его колебания против валют помимо иены были небольшими на фоне ожиданий данных по занятости в американской экономике.

Пара евро/доллар стабилизировалась на 1,07735, а пара британский фунт/доллар США — на 0,3%, до 1,25605, и готовится закончить неделю падением на 1%.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,17%, до 0,6613, а оффшорный юань снизился против американской валюты на 0,1%, за доллар давали 7,17 юаня.

Вышедшие в четверг данные показали, что в ноябре экспорт из Китая вырос впервые за шесть месяцев, но импорт в него неожиданно сократился.