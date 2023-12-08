МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Котировки золота в пятницу держатся у флэтовой линии. Как сообщает Reuters, участники рынка ожидают выхода ключевых данных США по рынку труда, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС). Между тем котировки золота могут завершить неделю с понижением по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы на фоне укрепления доллара США.

По состоянию на 09.51 по Гринвичу спот-цены на золото оставались без изменений, на 2027,39 доллара за унцию. За истекший период недели золото подешевело почти на 1,5%. Фьючерсы на золото держатся на 2043,70 доллара за унцию.

Трейдеры хотят получить четкое предоставление о том, как изменится денежно-кредитная политика ФРС на ближайшем заседании, поэтому данные по рынку труда, которые выйдут позже в пятницу, очень важны, отметил Хариш В из Geojit Financial Services.

В ближайшее время маловероятен сильный обвал цен на золото, поскольку большинство факторов говорит в пользу роста цен, а

решения ФРС могут стать ключевым среднесрочным или долгосрочным драйвером для котировок, добавил он.

Индекс доллара подскочил на 0,2% против корзины других основных валют. Доллар может вырасти по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы после падения по итогам трех предыдущих недель. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей иных валют.

Спот-цены на серебро потеряли 0,2%, до 23,73 доллара за унцию, а платина прибавила 1,3%, до 918,84 доллара за унцию. Котировки этих металлов могут упасть по итогам недели.

"Долгосрочный медвежий тренд на рынке палладия, вероятно, сохранится. Цены могут снизиться в два раза в следующие два-три года", — отмечают в Citi Research.

Палладий подорожал на 0,6%, до 975,81 доллара за унцию, но может упасть в цене по итогам второй недели подряд.