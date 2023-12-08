МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу торгуются сдержанно. Как сообщает Reuters, инвесторы готовятся к важному ежемесячному отчету о занятости, рассчитывая прояснить позицию ФРС США по денежно-кредитной политике на предстоящий год.

Тщательно отслеживаемый отчет Министерства труда США должен выйти в 13.30 по Гринвичу. Ожидается, что он укажет на то, что рост рабочих мест в США в ноябре, по всей видимости, ускорился, поскольку рабочие в различных отраслях — от автомобилестроения до индустрии казино — вернулись к работе после упорных забастовок.

Как следует из опроса экономистов, проведенного агентством Reuters, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце, вероятно, увеличилось на 180 000 после того, как в октябре данный показатель вырос на 150 000. Уровень безработицы, по прогнозам, остался прежним — почти на двухлетнем максимуме 3,9%.

Ряд данных, опубликованных на этой неделе, указал на ослабление рынка труда. Это укрепило надежды на то, что ФРС завершила кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики и вскоре может перейти к снижению ставок.

Впрочем, некоторые аналитики предупреждают, что более высокие, чем ожидается, данные могут охладить такие надежды.

"Тот факт, что данные, опубликованные ранее на этой неделе, намекают на явное замедление на рынке труда в США, заставляет многих инвесторов думать, что сегодняшние официальные данные тоже будут следовать тенденции ослабления", — написала в заметке Ипек Озкардеская, старший рыночный аналитик Swissquote Bank.

"Если данные будут достаточно низкими, то ралли американских облигаций может продолжиться… в то время как данные выше ожиданий будут способствовать сдерживанию ожиданий более мягкой политики (ФРС)", — пояснила она.

Оптимизм в отношении того, что процентные ставки достигли своего пика, а также превысивших ожидания квартальных результатов компаний привел к мощному подъему акций к концу года, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США откатилась с октябрьского пика примерно в 5%.

S&P 500 с начала 2023 года вырос на 19% и находится в непосредственной близости от внутридневного максимума этого года, достигнутого в июле.

На следующей неделе состоится заседание ФРС по денежно-кредитной политике, на котором, как многие полагают, регулятор сохранит ставки неизменными. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность того, что центробанк в марте снизит ставку как минимум на 25 базисных пунктов, сейчас оценивается в 58%.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на индекс DJIA выросли на 22 пункта, или 0,06%, фьючерсы e-mini на индекс S&P 500 — на 1,75 пункта, или 0,04%, а фьючерсы e-mini на индекс Nasdaq 100 просели на 10,75 пункта, или 0,07%.

Среди бумаг с наиболее активной динамикой можно выделить акции Qualcomm, потерявшие на премаркете 1,2%. Ранее Morgan Stanley понизил рейтинг бумаг производителя чипов с "выше рынка" до "на уровне рынка".

Акции Broadcom подорожали на 1,2% после публикации отчетности за 4-й квартал.

Инвесторы также будут следить за предварительными данными Мичиганского университета о настроениях потребителей за декабрь, которые выйдут позднее в пятницу.