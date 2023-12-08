МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть могут продемонстрировать снижение седьмую неделю подряд на опасениях по поводу избытка мирового предложения и ввиду слабого спроса в КНР. Столь длительного падения не было пять лет. Впрочем, в пятницу рынку удалось отчасти восстановиться после того, как лидеры Саудовской Аравии и России призвали других участников ОПЕК+ присоединиться к режиму сокращения добычи, пишет Reuters.

По состоянию на 14.31 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,46 доллара, или 2%, до 75,51 доллара за баррель. Котировки WTI прибавили 1,33 доллара, или 1,9%, до 70,67 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии нефть Brent торговалась с повышением на 2 доллара за баррель.

По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы фьючерсы на нефть Brent и WTI могут снизиться на 4,4% и 4,7% соответственно, продемонстрировав тем самым наиболее сильное падение за пять недель.

"ОПЕК все в меньшей степени способна поддержать цены, что, вместе с рекордно высокой добычей в США и вялостью китайского нефтяного импорта может означать лишь одно: доступная нефть имеется в изобилии, что четко отражается в наличии контанго для обеих ключевых марок", — комментирует Тамаш Варга из PVM. По его словам, рост котировок в пятницу является "коррекцией и ничем больше".

В четверг президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвали все страны ОПЕК+ присоединиться к соглашению о сокращении добычи, поскольку оно отвечает интересам мировой экономики. Несколькими днями ранее рынок следил за заседанием альянса, участникам которого явно не хватало единства. Итогом этого заседания стало введение дополнительного добровольного сокращения добычи в объеме 2,2 млн баррелей в день, которое продлится весь 1-й квартал 2024 года.

Увеличение числа рабочих мест в экономике США вне сельского хозяйства в ноябре превысило ожидания, а уровень безработицы снизился, сигнализируя об устойчивости рынка труда. Это продемонстрировали опубликованные в пятницу данные Минтруда США. Из-за них надежды на понижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) стали выглядеть более туманными, что может оказать давление на рынок.

Позднее в пятницу должен получить первую партию сырой нефти (1 млн баррелей) нефтеперерабатывающий завод Dangote в Нигерии. Этот завод способен перерабатывать до 650 000 баррелей в день и когда он заработает на полную мощность Нигерия станет нетто-экспортером нефтепродуктов. В настоящее время она почти полностью зависит от импорта продуктов нефтепереработки.