МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит отыграли первоначальные потери после того, как данные по занятости, указывающие на устойчивость рынка труда, подкрепили оптимизм по поводу мягкой посадки экономики, сообщило агентство Reuters. На рынки также положительно повлиял рост потребительских настроений в США.

Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 199 000, тогда как ожидалось увеличение на 180 000.

Уровень безработицы снизился до 3,7%, а средняя заработная плата выросла на 0,4% в месячном исчислении. Прогноз предполагал ее рост на 0,3%.

После выхода отчета инвесторы стали не столь уверены в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в марте. Однако они по-прежнему верят, что центральный банк закончил повышать ставки.

"Значительного роста среднего почасового заработка, который является инфляционной составляющей этого отчета, не произошло. Зато мы увидели значительное количество созданных рабочих мест, — сказал Арт Хоган, главный рыночный стратег B Riley Wealth в Нью-Йорке. — Это определение мягкой посадки: инфляция движется в правильном направлении, а рынок труда остается устойчивым".

Потребительские настроения в США в декабре выросли гораздо сильнее, чем ожидалось. Череда снижений, которая длилась четыре месяца, была прервана.

На момент написания статьи индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 104,59 пункта, или на 0,29%, до 36 221,97 пункта, S&P 500 — на 18,41 пункта, или на 0,40%, до 4604,00 пункта, а Nasdaq Composite — на 72,06 пункта, или на 0,50%, до 14 412,06 пункта.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 1,81 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,91 к 1.

В составе S&P зафиксировано 25 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а Nasdaq — 63 новых максимума и 36 новых минимумов.