МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Европейские рынки акций сегодня выросли, ненадолго достигнув самого высокого уровня с февраля 2022 года, и завершили в плюсе четвертую неделю подряд. Как сообщает Reuters, трейдеры рассчитывают на то, что центральные банки закончили повышать процентные ставки и перейдут к их снижению уже в начале следующего года.

Панъевропейский индекс STOXX 600 по итогам дня вырос на 0,7%, а за неделю набрал 1,3%.

Недельный рост возглавил индекс туристического сектора, прибавивший 4,9%, в то время как субиндексы нефтегазовых и горнодобывающих компаний были в аутсайдерах.

Последние данные подтвердили, что инфляция в Германии в ноябре снизилась, что подкрепило предположения о пике процентных ставок в еврозоне. Благоприятные данные по рынку труда в США также поддержали склонность инвесторов к риску.

"Европейский рынок акций догоняет американский, индекс DAX достиг рекордных отметок, — говорит Ипек Озкардеская, старший рыночный аналитик Swissquote Bank. — Подъем на европейском рынке связан с растущими ожидания того, что ЕЦБ начнет снижать ставки в следующем году из-за замедления инфляции и европейской экономики".

С начала года индекс STOXX 600 вырос на 11%, немецкий индекс DAX подскочил на 20% до нового рекордного уровня, а американский индекс S&P 500 вырос на 19,4%.

Британские индексы FTSE 100 и FTSE 250 сегодня набрали по 0,5%.

Акции компании Kering, владельца бренда Gucci, выросли на 2,6% после того, как она объявила о выплате промежуточных дивидендов за 2023 год.

Бумаги других гигантов рынка роскоши — LVMH и Hermes — подорожали на 3,3% и 1,5% соответственно, а сектор в целом прибавил 2,0%.

Акции Anglo American рухнули на 19%. Горнодобывающая компания намерена сократить капитальные расходы на 1,8 млрд долларов по всем своим предприятиям к 2026 году и прогнозирует снижение производства в 2024 году.

Акции Vivendi выросли на 2,4%. Эта медиакомпания заменит Worldline в индексе CAC 40 начиная с 18 декабря.