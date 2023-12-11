МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Доллар США вырос в понедельник, при этом динамику на этой неделе будут определять данные по инфляции и последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы. Между тем, растущее дефляционное давление в Китае ослабляет юань, передает Reuters.

Пара доллар США/японская иена вновь вернулась к уровням выше 145, а на момент написания статьи пара торговалась по 145,62. Она развернулась после резкого падения в конце прошлой недели на ожиданиях скорого отказа Банка Японии от крайне мягкой политики.

Пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,04%, до 1,25425, оставаясь около двухнедельного минимума 1,2504, достигнутого в пятницу.

Согласно вышедшим в пятницу данным, в ноябре рост рабочих мест в США ускорился, а уровень безработицы снизился до 3,7%, указав на устойчивость рынка труда в крупнейшей экономике мира и вызвав сомнения в том, что ФРС может начать понижать ставки уже в начале следующего года.

"Это были позитивные данные", — отмечает Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia.

"Зарплаты, вероятно, по-прежнему растут слишком быстро, чтобы это могло удовлетворить ФРС, тогда как уровень безработицы неожиданно снизился", — добавил он.

Эти данные побудили трейдеров умерить ожидания того, как скоро ФРС может начать понижение ставок, при этом многие теперь склоняются к понижению в мае, а не в марте.

Пара евро/доллар выросла на 0,07%, до 1,0768, но находится недалеко от минимума более чем за три недели 1,07235, достигнутого в пятницу. Индекс доллара поднялся на 0,07%, до 104,03.

На прошлой неделе индекс вырос более чем на 0,7%, развернувшись после трех недель падения.

Теперь внимание инвесторов переключается на выходящие во вторник данные по инфляции США. Ожидается, что потребительские цены продолжают расти. Затем по результатам двухдневного заседания в среду будет опубликовано решение Комитета ФРС по операциям на открытом рынке.

"На этой неделе на доллар большое влияние будет оказывать заседание ФРС, а особенно заявления ее председателя Джерома Пауэлла", — говорит Капурсо из CBA.

"Если он будет сигнализировать о склонности к жесткой политике, то рынки, вероятно, будут игнорировать его выступление, а доллар будет торговаться без изменений. Но если его заявления будут свидетельствовать о склонности к более мягкой политике, то доллар и доходность облигаций будут падать, то есть, реакция будет снижаться".

Вышедшие в выходные данные показали, что потребительские цены в Китае в ноябре снижались самым быстрым темпом за три года, а снижение отпускных цен производителей ускорилось. Это указывает на растущее дефляционное давление, что заставило инвесторов опасаться за состояние китайской экономики.

Китайский юань в понедельник снизился до минимума за три недели как на континентальном, так и на офшорном рынках, при этом на момент написания статьи пара доллар/континентальный юань торговалась по 7,1833.

"Важно отметить, что основным сдерживающим фактором для общей инфляции в Китае остаются цены на продовольственные товары. Тем не менее, отсутствие сильного восстановления экономики показывает, что слабая инфляция будет сохраняться и что необходима дальнейшая государственная поддержка", — считает аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

Последние данные Китая по внешней торговле и производственной активности подтверждают необходимость усиления поддержки роста экономики.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,17%, до 0,6566, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,1%, до 0,6115.