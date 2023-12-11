МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В понедельник цены на пшеницу в Чикаго продолжают снижаться с 4-месячного максимума прошлой недели. Как сообщает Reuters, спекулятивные инвесторы сохраняют имеющийся объем коротких позиций, несмотря на то, что Китай увеличил импорт американской пшеницы до многолетних максимумов.

Соя растет в цене, восстанавливаясь после того, как более высокая, чем ожидалось, оценка Минсельхозом США урожая в Бразилии ослабила опасения относительно предложения на прошлой неделе. Кукуруза также торгуется с повышением.

"Китай продолжает наращивать импорт пшеницы. В ноябре страна ввезла на 1,5 млн тонн больше этой культуры по сравнению с тем же периодом прошлого года (тогда показатель составил около 10 млн тонн)", — отметили аналитики Commerzbank. Котировки пшеницы должны удерживать завоеванные позиции, добавили они.

К 06.54 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились на 1%, до 6,25 1/2 доллара за бушель. В прошлую среду цены достигли 6,49 1/2 доллара, максимума с 9 августа.

Котировки пшеницы в Чикаго все еще на 11,5% превышают уровень открытия торгов 28 ноября.

Тем не менее даже сократив довольно большое число коротких позиций, спекулятивные инвестменеджеры все еще обладают рекордно крупной чистой короткой позицией по пшенице. В пятницу на CBOT наблюдалось наращивание исключительно коротких позиций по данной культуре, сказали трейдеры.

В своем ежемесячном отчете Минсельхоз США в пятницу понизил прогноз конечных запасов пшеницы в стране в 2023-2024 сельскохозяйственном году до 659 млн бушелей, а в мире — до 258,20 млн тонн. Обе оценки оказались ниже прогнозов аналитиков.

Между тем Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз производства зерновых в 2023 году до рекордного максимума. Так, урожай пшеницы, вероятно, составит 22,2 млн тонн, а урожай ячменя и кукурузы — 5,8 млн тонн и 30,1 млн тонн соответственно.

Фьючерсы на сою на CBOT торговались с повышением на 0,5%, по 13,11 доллара за бушель, а кукуруза подорожала на 0,3%, до 4,86 3/4 доллара за бушель.

По прогнозам Минсельхоза США, урожай кукурузы в Бразилии, вероятно, составит 129 млн тонн, что соответствует ноябрьской оценке, но превышает прогнозы аналитиков.