МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Ведущий японский индекс Nikkei в понедельник отскочил от 1-месячного минимума, достигнутого на прошлой неделе, после того как иена откатилась от 4-месячного пика, а на Уолл-стрит началось ралли на фоне растущих ставок на мягкую посадку экономики США, сообщило агентство Reuters.

Nikkei завершил торги с ростом на 1,5%, на отметке 32791,80 пункта после повсеместного ралли, в ходе которого 196 из 225 компонентов индекса выросли, 25 снизились, а четыре остались без изменений.

Индекс более широкого рынка Topix повысился на 1,47%.

На прошлой неделе Nikkei показал худший недельный результат с середины сентября: в четверг и пятницу он упал на 3,4% на фоне укрепления иены, снизившего стоимость зарубежной выручки экспортеров.

"Ралли чрезвычайно широкое, но мы ясно видим, что его большая часть — это естественный отскок после резкого падения на прошлой неделе", — говорит стратег Nomura Securities Маки Савада.

"Это, наверное, самый важный фактор", — добавила она.

Американские акции — особенно акции технологических фирм — в пятницу подорожали. Обнадеживающие ежемесячные данные о количестве рабочих мест подкрепили предположения о том, что экономика избежит рецессии.

Наибольшую поддержку Nikkei оказали бумаги тяжеловеса и производителя оборудования для изготовления микросхем Tokyo Electron: они подскочили на 3,44%, добавив индексу 76 пунктов.

В цене прибавили и акции экспортеров, включая Nissan (+2,53%), Sony (+1,92%).

Иена в понедельник снизилась до 145,615 за доллар с 141,60 в конце прошлой недели.

"Когда иена укрепляется, акции имеют тенденцию падать механически", — говорит Хидэюки Сузуки, генеральный менеджер инвестиционно-аналитического отдела SBI Securities.

"Поэтому сегодня, когда происходит некоторая коррекция быстрого укрепления иены, акции растут", — пояснил он.

Лучшую динамику показали акции нефтегазовых фирм после восстановления цен на сырую нефть: нефтегазовый субиндекс на Токийской фондовой биржи прибавил 3,22%.

Лидером роста среди 33 отраслевых групп на TSE стал субиндекс электроэнергетических и газоснабжающих компаний, набравший 4,83%. Его подъем обусловлен скачком бумаг Tokyo Electric Power Co на 14,63%.