МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки начали насыщенную неделю практически без изменений. Как сообщает Reuters, инвесторы готовятся к данным по инфляции в США и решениям мировых центробанков по процентным ставкам. Снижение цен на металлы сказалось на акциях горнорудных фирм.

Панъевропейский индекс STOXX 600 находится у флэтовой линии после того, как в пятницу вырос до максимальной отметки с февраля 2022 года.

Акции компаний из сферы базовых видов сырья упали на 1,5%, оказавшись лидерами снижения среди секторов. Цены на большинство цветных металлов опустились на фоне роста доллара.

На первом плане теперь находятся прогнозы относительно снижения ставок, и ожидающиеся на этой неделе ключевые данные по инфляции в США привлекут повышенное внимание как ориентир курса денежно-кредитной политики. Инвесторы ждут решения по процентным ставкам ФРС США (в среду), Банка Англии и ЕЦБ (в четверг).

Акции Encavis просели на 4,4%, оказавшись в аутсайдерах STOXX 600. Morgan Stanley снизил рейтинг акций немецкого поставщика возобновляемой энергии с "на уровне рынка" до "ниже рынка".

Акции Schibsted подскочили на 8,1%. Норвежская медиагруппа сообщила, что заключила не имеющее обязательной силы соглашение о продаже новостного бизнеса компании Tinius Trust.