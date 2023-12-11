МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото падают на фоне укрепления доллара США. На этой неделе инвесторы будут ждать заседаний ведущих центральных банков и данных США по инфляции, которые помогут определить возможную траекторию процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

По состоянию на 09.34 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,5%, до 1993,49 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,3%, по 2009,20 доллара.

Доллар вырос на 0,1% против корзины других основных валют, делая золото более дорогим для держателей иных валют.

"Цены на золото с легкостью могут подняться выше 2000 долларов, особенно если индекс потребительских цен (CPI) США, ожидающийся на этой неделе, окажется хуже прогнозов, и если ФРС не оправдает рыночных надежд на понижение процентных ставок (в дальнейшем)", — говорит старший аналитик Exinity Хань Тань.

Согласно разработанному CME индикатору FedWatch, трейдеры оценивают вероятность понижения процентных ставок в марте в 44%. Более низкие процентные ставки оказывают поддержку золоту, которое не приносит гарантированного дохода.

"Еще одним медвежьим фактором на рынке (золота) является укрепление доллара против корзины других основных валют, наблюдающееся в начале декабря", — отмечают в Kinesis Money.

Спот-цены на серебро упали на 0,1%, до 22,94 доллара за унцию, платина подорожала на 0,5%, до 918,95 доллара за унцию, а палладий потерял 0,6% и опустился до 941,36 доллара за унцию.