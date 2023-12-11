МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы в понедельник немного снижаются в начале насыщенной событиями недели. В том числе на этой неделе ожидается заседание Федеральной резервной системы и публикация американских данных по инфляции, которые проверят на прочность оптимизм инвесторов насчет мягкой посадки экономики, передает Reuters.

Позитивное настроение, связанное со стабилизацией процентных ставок и благоприятной квартальной отчетностью компаний, ближе к концу года привело к восстановлению акций. Индекс S&P 500 остановился вблизи самого высокого внутридневного уровня этого года на 4607,07 пункта, достигнутого в июле.

Кроме того, S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись на максимумах с начала 2022 года, после того как показатель количества рабочих мест вне сельского хозяйства США превзошел ожидания, укрепив надежды на то, что инфляцию в крупнейшей экономике мира удалось обуздать без рецессии.

Теперь внимание переключается на публикацию во вторник индекса потребительских цен (CPI) США, который, как ожидается, покажет, что общая инфляция в ноябре не изменилась. В среду ФРС озвучит свое последнее в этом году решение по процентной ставке.

Участники денежных рынков практически полностью уверены в паузе на грядущем заседании. Кроме того, согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки ФРС минимум на 25 базисных пунктов марте оценивается в 43,7%, а в мае — в 76,2%.

Однако аналитики считают, что надежды участников рынков основаны на чрезмерно оптимистичном сценарии.

"На наш взгляд, ожидания рынка касательно неизменной ставки в декабре разумны, но в следующем году он прогнозирует слишком серьезное их снижение, — комментирует Фредерик Каррье, директор RBC Wealth Management по инвестиционной стратегии на Британских островах. — Есть некоторые признаки угасшего импульса на рынке труда, но, как мы полагаем, это не та слабость, которая может вынудить ФРС намного агрессивнее снижать ставки".

Позднее на этой неделе также пройдут заседания Европейского центрального банка и Банка Англии.

Акции Alphabet, Tesla и Amazon.com на премаркете в США опустились на 0,6%-1%, оказав давление на фьючерсы на Nasdaq.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA опустились на 13 пунктов, или 0,04%, фьючерсы e-mini на S&P 500 снизились на 4 пункта, или 0,09%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 потеряли 29,25 пункта, или 0,18%.

Бумаги Macy's на премаркете подскочили на 19,1% после того, как группа инвесторов, в которую вошли Arkhouse Management и Brigade Capital, сделали предложение стоимостью 5,8 млрд долларов о преобразовании сети универмагов в частную компанию, о чем сообщили осведомленные источники.

Акции ее конкурентов Kohl's и Nordstrom подорожали на 4,5% и 6,4% соответственно.

Акции Cigna выросли на 12,4%. Американская компания медицинского страхования отказалась от попыток договориться о приобретении своего конкурента Humana, поскольку стороны не сумели согласовать стоимость сделки, сообщили в воскресенье осведомленные источники. Кроме того, компания объявила, что планирует потратить 10 млрд долларов на выкуп собственных акций.