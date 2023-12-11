МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В понедельник цены на пшеницу в Чикаго продолжают снижаться с зафиксированного на прошлой неделе 4-месячного максимума. Как сообщает Reuters, инвестфонды сохраняют короткие позиции, хотя Китай увеличил импорт американской пшеницы до многолетних максимумов.

Соя растет в цене в свете опасений в отношении погоды в Бразилии. Кукуруза дешевеет на фоне отката цен на пшеницу.

Около 12.09 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT упали в цене на 1,3%, до 6,23 1/4 доллара за бушель, после роста на прошлой неделе до максимума с 9 августа. Соя прибавила в цене 0,4%, до 13,10 1/4 доллара за бушель, кукуруза опустилась на 0,2%, до 4,84 1/4 доллара.

На прошлой неделе китайские компании закупили 1,12 млн тонн американской пшеницы, что поддержало цены.

Впрочем, инвестфонды сохраняют рекордно крупную чистую короткую позицию по пшенице и не демонстрируют признаков изменения своей тактики — по словам трейдеров, крупных покупок для закрытия коротких позиций не было.

"На котировки пшеницы сегодня оказывают давление большая короткая позиция инвестфондов и вероятность того, что подобных аномально больших продаж американской пшеницы в Китай в ближайшие дни не произойдет, — комментирует риск-менеджер по сырьевым рынкам в StoneX Мэтт Аммерманн. — Покупки фондами для закрытия коротких позиций были довольно умеренными и отнюдь не такими крупными, как ждали некоторые". "Участники рынка также продолжают отслеживать темпы спроса на пшеницу — Алжир и Тунис проводят новые тендеры".

Соя в пятницу упала в цене после того, как Минсельхоз США дал позитивный прогноз ее урожая в Бразилии.

"Понижение котировок кукурузы стало побочным эффектом падения котировок пшеницы; представленные Минсельхозом США в пятницу оценки не слишком благоприятны для кукурузы", — говорит Аммерманн.

"Соя дорожает сегодня на прогнозах погоды в Бразилии, которые вопреки надеждам не обещают достаточного количества осадков. В свою очередь, уже прошедшие в стране дожди оказались не столь сильными, как прогнозировалось. Однако Бразилия по-прежнему нацелена на хороший урожай, и, если дожди все же прольются, посевы будут в порядке", — резюмирует аналитик.