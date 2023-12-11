МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник вырос против доллара США, в то время как трейдеры ждут большого количества экономических данных на этой неделе, а также заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, сообщило агентство Reuters.

По состоянию на 11.38 по Гринвичу пара фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,24%, по 1,2578.

Банк Англии проведет свое последнее в этом году заседание по денежно-кредитной политике в четверг. Широко ожидается, что центробанк оставит ключевую ставку без изменений, на 15-летнем максимуме 5,25%.

Внимание рынка в последние недели переключилось на то, когда Банк Англии понизит ставку. Трейдеры ожидают, что центробанк Великобритании будет понижать ставку более медленными темпами, чем Федеральная резервная система США.

Стюарт Коул, главный макроэкономист в Equiti Capital, сказал, что наблюдавшийся в понедельник рост фунта может быть отчасти связан с фундаментальной историей о том, что разница между процентными ставками Великобритании и США, похоже, будет увеличиваться в следующем году.

"Во-вторых, я думаю, что на рынке есть опасения, что Банк Англии воспользуется заседанием Комитета по денежно-кредитной политике на этой неделе, чтобы охладить ожидания в отношении смягчения политики, которые мы наблюдаем на рынках", — отметил Коул.

Что касается экономических данных, во вторник выйдет отчет по рынку труда Великобритании, а в среду — ВВП страны, который даст рынку важную информацию о состоянии британской экономики.

Саймон Харви, руководитель подразделения по валютному анализу в Monex, сказал, что его команда ожидает, что данные, которые выйдут на этой неделе, подкрепят мнение о том, что Банк Англии будет удерживать высокие ставки в течение более длительного времени. При этом ожидается, что данные по ВВП вряд ли покажут небольшое сокращение по сравнению с еврозоной, а отчет по рынку труда укажет на все еще высокое повышательное давление на зарплаты.

"Для пары фунт/доллар это вряд ли будет решающим фактором, вместо этого фокус внимания будет направлен на динамику американской валюты, учитывая публикацию индекса потребительских цен (CPI) США во вторник и новых экономических прогнозов ФРС в среду", — добавил Харви.

Федерация производителей Великобритании Make UK в понедельник сообщила, что британские предприятия, испытывающие трудности, видят некоторые признаки восстановления благодаря долгожданному росту запасов и ускорению роста экспортных заказов, которые могут помочь сектору в непростом 2024 году.