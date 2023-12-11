МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США рухнули на торгах в понедельник более чем на 10% и близки к 6-месячному минимуму. Добыча остается высокой, а мягкая погода ограничивает спрос на отопление, передает Reuters.

Около 14.41 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ на NYMEX упали в цене на 28,1 цента, или 10,9%, до 2,3 доллара за млн БТЕ — последний раз контракты на поставку газа торговались так низко в июне.

Среди фундаментальных причин резкого падения цен управляющий консультант в C.H. Guernsey and Co Чжэнь Чжу называет "рекордную добычу, рост канадского экспорта, слабость внутреннего спроса, высокие уровни запасов за рубежом". "Рынок ставит против падения температуры в январе и феврале ниже сезонной нормы, но, возможно, это разумно, так как большинство долгосрочных прогнозов обещают зимние температуры если не на уровне нормы, то выше ее", — отметил он.

Добыча держится на рекордных максимумах, а запасы обильны, поэтому многие участники рынка полагают, что в ноябре котировки достигли пика зимнего сезона. На прошлой неделе фьючерсы на природный газ подешевели на 8%.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в декабре выросла до 108,5 млрд кубических футов в день с рекордных 108,3 млрд кубических футов в ноябре. Как говорят трейдеры, комбинация мягкой погоды и близкого к рекордному уровня добычи газа в США позволит производителям электроэнергии в ближайшие недели использовать меньше газа из запасов, чем обычно в это время года.

По данным Управления энергетической информации, континентальные штаты США вступают в зимний отопительный сезон с максимальным объемом запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) с 2020 года.

"Понижение цены в район 2,2 доллара за млн БТЕ и далее по направлению к отметке 2 доллара выглядит наиболее вероятным развитием событий, учитывая необычно мягкое начало периода повышенного использования газа", — комментируют в Ritterbusch and Associates.

В LSEG ожидают, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, вырастет до 123,8 млрд кубических футов в день на следующей неделе со 123,7 млрд кубических футов в день на текущей неделе. Как сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes в пятницу, число действующих нефтегазовых буровых установок в США в период 2-8 декабря увеличилось четвертую неделю подряд.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались примерно по 11 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 15,98 долларов за млн БТЕ.