МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Американский индекс S&P 500 на торгах утром изменился незначительно, тогда как Nasdaq снизился в начале насыщенной событиями недели. В том числе на этой неделе ожидается заседание Федеральной резервной системы и публикация американских данных по инфляции, которые проверят на прочность оптимизм инвесторов насчет смягчения денежно-кредитной политики в следующем году, сообщает Reuters.

Позитивное настроение, связанное со стабилизацией процентных ставок и благоприятной квартальной отчетностью компаний, ближе к концу года привело к восстановлению акций. Индекс S&P 500 достиг самого высокого внутридневного уровня этого года.

Кроме того, S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись на максимумах с начала 2022 года, после того как показатель количества рабочих мест вне сельского хозяйства США превзошел ожидания, укрепив надежды на то, что инфляцию в крупнейшей экономике мира удалось обуздать без рецессии.

Теперь внимание переключается на публикацию во вторник индекса потребительских цен (CPI) США, который, как ожидается, покажет, что общая инфляция в ноябре не изменилась. В среду ФРС озвучит свое последнее в этом году решение по процентной ставке.

"Инвесторы задумались, сколько может продлиться этот подъем, и станет ли он началом нового этапа роста, — сказал Сэм Стовалл, старший инвестиционный аналитик CFRA Research. — Завтрашний показатель CPI должен подтвердить нисходящий тренд инфляции, а также то, что количественное ужесточение инициирует этот тренд и в то же время не подталкивает нас к рецессии".

Участники денежных рынков практически полностью уверены в паузе на грядущем заседании. Кроме того, согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки ФРС минимум на 25 базисных пунктов марте оценивается в 39%, а в мае — в 71,4%.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average поднялся на 56,84 пункта, или 0,16%, до 36 304,71 пункта, S&P 500 добавил 1,88 пункта, или 0,04%, до 4606,25 пункта, а Nasdaq Composite потерял 33,78 пункта, или 0,23%, до 14 370,19 пункта.

Позднее на этой неделе также пройдут заседания Европейского центрального банка и Банка Англии.

Акции Alphabet и Amazon.com опустились более чем на 2%, оказав давление на Nasdaq, тогда как бумаги производителей чипов Micron Technology и Broadcom подорожали на 2% и 4% соответственно.

Акции Nike прибавили 1,4%, ограничив потери в DJIA. Citigroup повысил их рейтинг с "нейтрально" до "покупать".

Бумаги Macy's подскочили на 16,6% после того, как группа инвесторов, в которую вошли Arkhouse Management и Brigade Capital, сделали предложение стоимостью 5,8 млрд долларов о преобразовании сети универмагов в частную компанию, о чем сообщили осведомленные источники.

Акции Cigna выросли на 15,6%. Американская компания медицинского страхования отказалась от попыток договориться о приобретении своего конкурента Humana, поскольку стороны не сумели согласовать стоимость сделки, сообщили в воскресенье осведомленные источники. Кроме того, компания объявила, что планирует потратить 10 млрд долларов на выкуп собственных акций.

Бумаги криптовалютных фирм Riot Platforms, Coinbase и Marathon Digital упади на 4,4%-10,5% на фоне снижения биткоина до минимума за неделю.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 1,04 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,35 к 1.

В составе S&P зафиксировано 46 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 72 новых максимума и 75 новых минимумов.