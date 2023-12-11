МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в среду приблизились к почти 3-недельному минимуму на фоне укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций. Как сообщает Reuters, в центре внимания рынка находятся заседания нескольких центральных банков, а также данные США по инфляции, которые могут повлиять на дальнейшую динамику процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 15.03 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 0,9%, до 1985,89 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии цены опустились до минимума с 21 ноября. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,6% и торговались по 2001,50 доллара.

Доллар вырос на 0,2%, что сделало золото менее доступным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций также повысилась.

"Трейдеры на рынках золота и серебра ожидают публикации новых данных на этой неделе", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

"Краткосрочные перспективы золота ухудшились, о чем свидетельствуют графики. Если индекс потребительских цен (CPI) США неожиданно сильно превзойдет ожидания, то это может оказать давление в сторону распродаж на рынке золота", — добавил он.

Во вторник будет опубликован индекс CPI США за ноябрь. В среду же завершится заседание ФРС, по итогам которого председатель центрального банка Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции.

Согласно разработанному CME индикатору FedWatch, трейдеры оценивают вероятность понижения процентных ставок в мае в 71%. Более низкие процентные ставки оказывают поддержку золоту, которое не приносит гарантированного дохода.

Представленные в пятницу данные свидетельствовали об ускорении темпов роста занятости в США в ноябре.

"Устойчивость рынка труда США означает, что более раннее снижение ставок ФРС маловероятно…Перспективы сохранения ставок высокими в течение довольно длительного времени вновь реальны, и это обеспечивает поддержку доходности казначейских облигаций и доллару. Для золота же это негативные новости", — сказал старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, центрального банка Норвегии и Швейцарского национального банка состоятся в четверг.

Серебро на рынке спот подешевело на 22,79 доллара за унцию, платина потеряла 0,2%, до 913,27 доллара. Палладий торговался почти без изменений, на уровне 946,61 доллара за унцию.