МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Британский фунт не может определиться с направлением после выхода ранее во вторник данных, показавших, что темп роста зарплат в Великобритании в августе-октябре замедлился, но оставался высоким, сообщает агентство Reuters. Инвесторы ждут выхода данных по инфляции в США.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с ростом на 0,07%, по 1,2564, а пара евро/британский фунт поднялась на 0,19%, до 0,859.

Фунт немного снизился после выхода отчета, показавшего, что годовой рост зарплат без учета премий в августе-октябре замедлился до 7,3% с 7,8% в июле-сентябре. Экономисты ожидали замедления до 7,4%.

"Фунт опустился чуть ниже после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по зарплатам", — отмечает Крис Тернер из ING.

В четверг Банку Англии предстоит принять решение по процентным ставкам. Тернер говорит, что новые данные порождают вероятность того, что некоторые из тех, кто в ноябре голосовал за повышение процентных ставок, теперь выскажутся в поддержку паузы.

Экономисты и трейдеры почти уверены, что Банк Англии оставит ключевую ставку на уровне 5,25%. Их внимание будет направлено на поиск сигналов относительно возможных сроков перехода центрального банка к понижению стоимости заимствований.

Во вторник инвесторы ждут данных по инфляции в США за ноябрь, которые должны быть опубликованы в 13.30 по Гринвичу.

Федеральная резервная система США объявит решение по процентным ставкам в среду, а Европейский центральный банк — в четверг. Ожидается, что оба центральных банка оставят ставки без изменений.

В конце ноября пара британский фунт/доллар США достигла трехмесячного максимума 1,2733 на фоне резкого падения доходности американских гособлигаций, спровоцированного надеждами на то, что ФРС начнет понижать процентные ставки уже в начале следующего года. В понедельник пара евро/британский фунт опускалась до трехмесячного минимума 0,855.

Рынки полагают, что Банк Англии будет удерживать ставки на текущем уровне немного дольше, чем ФРС и ЕЦБ, и это повысило привлекательность фунта.

Между тем экономист Capital Economics Эшли Уэбб считает, что вышедшие во вторник данные по зарплатам укрепят предположения о возможном начале понижения ставок Банка Англии уже в середине следующего года. Он говорит, что новые данные ставят под сомнение прогноз его компании, который предполагал переход к понижению стоимости заимствований в конце 2024 года.

Индекс доллара США, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи снизился на 0,18% от уровня закрытия предыдущего дня, до 103,87.