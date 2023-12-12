МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Во вторник цены на нефть растут, поскольку ракетная атака коммерческого танкера, перевозившего химикаты, со стороны йеменских хуситов усилила геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. Однако опасения относительно потенциального избытка предложения и замедления спроса ограничивают потенциал ралли, передает Reuters.

По состоянию на 09.15 по Гринвичу февральские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 21 цент, или 0,3%, до 76,24 доллара за баррель. Январские контракты на нефть WTI подорожали на 27 центов, или 0,4%, до 71,59 доллара за баррель.

Хотя новости об ударе по судну со стороны йеменских повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном, подстегнули рост цен на нефть, "настроения на рынке остаются негативными", отмечает Тамаш Варга из PVM. "Ситуация со спросом далека от оптимистичной. Фундаментальные показатели разочаровывают", — добавляет он.

Инвесторы проявляют осторожность в преддверии выхода важнейших данных США по инфляции и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам. Публикация индекса потребительских цен (CPI) США намечена на вторник, а двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США завершится в среду.

"Сегодня все внимание будет приковано к индексу CPI США, который может задать тон обсуждению (перспектив денежно-кредитной политики) на предстоящем заседании руководителей центрального банка США", — говорит Джун Йип Ронг, аналитик IG.

Кроме того, в фокусе внимания находится конференция COP28, от участников которой ждут нового варианта предварительного соглашения. Предыдущий вариант был раскритикован многими странами как слишком слабый, поскольку в нем не была затронута тема "поэтапного отказа" от углеводородного сырья.

Между тем рынок ждет очередных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно прогнозам, на отчетной неделе запасы нефти сократились на 1,5 млн баррелей. Еженедельный отчет Американского института нефти (API) будет обнародован в 21.30 по Гринвичу во вторник.