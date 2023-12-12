МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Котировки золота во вторник растут после падения накануне к 3-недельному минимуму, сообщает Reuters. Цены получают поддержку на фоне ослабления доллара США в преддверии выхода ключевых данных США по инфляции, а также заседаний центробанков.

По состоянию на 09.46 по Гринвичу спот-цены на золото подскочили на 0,2%, до 1984,39 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,3%, до 1999,60 доллара за унцию.

Индекс доллара вырос на 0,3%, сделав золото менее дорогим для держателей иных валют.

"Вероятность роста цен на золото в краткосрочной перспективе выше 2000 долларов за унцию будет зависеть от данных США по инфляции, которые выйдут сегодня", — отметил Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

"В прошлом месяце в США было создано больше рабочих мест, чем ожидалось. Эти данные могут стать предвестником более высокого, чем прогнозировалось, индекса потребительских цен (CPI)… который негативно скажется на котировках золота", — добавил Евангелиста.

Двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС завершится в среду. Центральный банк примет решение по процентным ставкам и представит новые экономические прогнозы.

Заседания Европейского центрального банка и Банка Англии состоятся в четверг.

Серебро подорожало на 0,4%, до 22,88 доллара за унцию, платина прибавила 1%, до 918,69 доллара за унцию, а палладий подскочил в цене на 1,2%, до 968,39 доллара за унцию.