МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цены на медь выросли в Лондоне во вторник, чему способствовали ослабление доллара США, вероятное сокращение предложения в следующем году, а также надежды на дальнейшие меры стимулирования экономики в Китае, сообщило агентство Reuters.

По состоянию на 10.44 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME повысились на 0,5%, до 8385 долларов за тонну, пробив сопротивление, расположенное на скользящей средней за 21 день 8379 долларов.

Доллар ослабевает против корзины других валют, и это делает цветные металлы более доступными для покупателей, использующих иные валюты. В центре внимания рынка находятся данные США по инфляции, которые будут опубликованы в 13.30 по Гринвичу. Этот отчет может оказать влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам.

Высокая стоимость заимствования и укрепление доллара тормозили рост цен на цветные металлы в последние два года, говорит Эва Манти, стратег-аналитик ING. В ING ожидают, что ФРС начнет понижать ставки во 2-м квартале 2024 года.

"Цены на цветные металлы получат поддержку в условиях более мягкой денежно-кредитной политики, которая облегчит финансовое бремя компаний в производственном секторе и строительстве, так как стоимость заимствований уменьшится", — добавила Манти.

"Если же процентные ставки в США будут оставаться более высокими в течение более длительного времени, то доллар продолжит укрепляться, а настроения инвесторов ухудшатся, и это, в свою очередь, поспособствует ослаблению котировок цветных металлов", — сказала аналитик.

Во вторник в КНР завершится Ежегодная центральная конференция по экономической работе, на которой, как надеются инвесторы, будут определены экономические цели и намечены планы стимулирования на 2024 год.

"Дальнейшая поддержка китайского сектора недвижимости окажет решающее влияние на перспективы спроса (на металлы)", — говорит Манти.

Между тем недавнее закрытие некоторых горнодобывающих предприятий и перебои в поставках, побудившие аналитиков понизить прогнозы избытка предложения, оказали поддержку ценам.

Алюминий торговался с повышением на 1,1%, по 2140 долларов за тонну, цинк подорожал на 1,3%, до 2439 долларов. В понедельник цены на оба металла достигли минимумов с конца августа.

По итогам сессии понедельника дисконт, с которым алюминий торгуется на рынке спот по сравнению с трехмесячными контрактами, вырос до 3-месячного максимума 47 долларов.

Свинец подорожал на 1,0%, до 2076,5 доллара, олово — на 1,4%, до 24 700 долларов. Никель снизился в цене на 0,1%, до 16 585 долларов.