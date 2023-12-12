МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Во вторник котировки сои в Чикаго достигли почти 2-недельного максимума, так как опасения, связанные с неблагоприятными погодными условиями в Бразилии, и высокий экспортный спрос оказали поддержку рынку, сообщает Reuters.

Пшеница и кукуруза также торгуются с повышением, стабилизируясь после падения на предыдущей сессии. Инвесторы ждут данных США по инфляции, которые выйдут позднее во вторник.

По состоянию на 11.55 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся контракты на сою на CBOT выросли на 0,1%, до 13,37 3/4 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки достигли максимума с 30 ноября 13,44 доллара за бушель.

Согласно метеопрогнозам, в северном регионе Бразилии на предстоящей неделе ожидаются высокие температуры воздуха и нехватка осадков, которые будут способствовать неблагоприятным условиям, препятствующим севу сои.

Поддержку котировкам сои оказали также данные Минсельхоза США, подтвердившие экспортные продажи 132 000 тонн сои с поставкой в 2023/24 маркетинговом году неизвестным покупателям.

"Активные экспортные продажи (американской сельхозпродукции) совпали с опасениями относительно возможного снижения урожайности в Бразилии, где на этой неделе отмечаются неблагоприятные погодные условия", — сообщили в Agritel.

Кукуруза прибавила 0,4% и торговалась по 4,83 1/2 доллара за бушель, а пшеница выросла в цене на 0,5%, до 6,12 1/2 доллара за бушель.

В понедельник котировки пшеницы в Чикаго потеряли 3,5%, утратив часть позиций, завоеванных на фоне активного экспортного спроса. В результате указанного ралли на прошлой неделе цены достигли 4-месячного максимума.

Недавний рост цен на пшеницу, вызванный активными экспортными покупками со стороны Китая, сделал американскую культуру менее конкурентоспособной на международном рынке.

Во вторник трейдеры будут ждать результатов тендеров Алжира и Туниса на покупку пшеницы, чтобы оценить стоимость предлагаемой культуры из Европы и Причерноморья.