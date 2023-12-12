МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Доллар США во вторник снизился, а японская иена частично восстановила позиции, утраченные за предыдущие две сессии. Как сообщает Reuters, трейдеры смещают внимание на данные по инфляции в США, ожидаемые позднее в течение дня, и на запланированные на эту неделю заседания ряда других ключевых центральных банков.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,68%, до 145,18, после того, как была подвержена волатильности в течение нескольких дней: иена то росла на заявлениях Банка Японии, воспринятых как сигналы о склонности к жесткой политике, то падала на сообщении, которое опровергло вероятность изменения политики в ближайшее время.

"Идут разговоры о том, что Банк Японии может начать повышение процентных ставок, а также говорят о том, что это может произойти уже на следующей неделе", — говорит экономист ANZ Том Кенни.

"Сегодня повышение ставок кажется преждевременным на фоне слабых потребительских расходов", — считает он, хотя тенденции цен и зарплат указывают на устойчивость инфляции, и в ANZ ожидают, что Япония начнет отказываться негативных ставок к апрелю 2024 года.

Пара евро/доллар США выросла на 0,3%, до 1,0797, а пара британский фунт/доллар торговалась с повышением на 0,1%, по 1,2566. Индекс доллара снизился на 0,3%, до 103,76.

Инвесторы анализировали данные, согласно которым темпы роста заработных плат в Великобритании в августе-октябре замедлились до минимума за почти два года. При этом зарплаты все равно растут слишком быстро, чтобы Банк Англии мог смягчить свою риторику по поводу нежелания снижать процентные ставки.

Более высокие цены на железную руду и восстановление рынка недвижимости в Китае способствовали росту австралийского и новозеландского долларов.

Во вторник также отмечается 40 лет с тех пор, как был введен плавающий курс австралийского доллара. На момент написания статьи австралийский доллар торговался с повышением на 0,32%, по 0,6589 доллара США.

В 1983 году, когда он был введен, пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,9000, а с тех пор курс в среднем составлял 0,7550. Австралийский доллар используется мировыми инвесторами как как ликвидный аналог сырьевых товаров, а также как средство доступа к Китаю, крупнейшему торговому партнеру Австралии.

Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,44%, до 0,6146.

Данные по инфляции в США, ожидаемые в 13.30 по Гринвичу, будут определяющим фактором решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Доллар США снижался с тех пор, как был опубликован слабый отчет по инфляции за октябрь, но получил поддержку со стороны позитивного отчета по занятости, вышедшего в пятницу. Считается, что на этой неделе ФРС почти наверняка оставит ключевую процентную ставку в текущем диапазоне 5,25%-5,50%, поэтому внимание будет сосредоточено на прогнозируемой руководителями динамике процентных ставок, а также на пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что общая инфляция в США в ноябре осталась без изменений, как и базовая инфляция, которая должна составить 4%, по-прежнему значительно выше целевого уровня в 2%, установленного ФРС.

"В первой половине сессии наблюдается склонность инвесторов к риску, так как все надеются на то, что слабая инфляция убедит нас, что жесткие комментарии руководителей ФРС — это просто жесткие комментарии, — говорит Кит Джакс, валютный стратег-аналитик Societe Generale. — Все просто ждут данных".

В котировках на рынке учитывается значительное понижение ставок центральных банков в следующем году. Вероятность того, что ФРС понизит ставку по федеральным фондам уже в марте, составляет почти 50%, указывает индикатор Fedwatch, рассчитываемый CME.

При этом руководители ФРС, Банка Англии и Европейского центрального банка публично говорят о длительном периоде, в течение которого ставки будут оставаться без изменений.

На этой неделе проведут свои заседания ЕЦБ, Банк Англии, Банк Норвегии и Швейцарский национальный банк. При этом ожидается, что только в Норвегии будет рассматриваться вопрос о повышении ставки. Также не исключено, что ШНБ может отказаться от поддержки франка на валютных рынках.

На прошлой неделе франк достиг максимума почти за девять лет против евро. Во вторник пара евро/франк торговалась без особых изменений, по 0,9451.