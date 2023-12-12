МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Доллар США во вторник частично отыграл потери в ходе неровных торгов после того, как официальные данные показали, что потребительские цены в США в ноябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали нулевого роста. Годовые темпы инфляции за отчетный период составили 3,1%, что соответствовало прогнозам, передает Reuters.

Индекс доллара, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины других основных валют, на момент написания статьи демонстрировал снижение на 0,14%, до 103,90. Сразу после выхода данных по инфляции индекс падал до 103,48, но затем восстановился.

Пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,18%, по 1,0783. До выхода отчета пара находилась в районе 1,0809.

Пара доллар/японская иена снизилась на 0,40%, до 145,61. Ранее пара опускалась до 144,75.