МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник не может определиться с направлением после выхода данных, которые показали, что инфляция в США немного замедлилась в ноябре. Ранее вышел отчет, согласно которому темпы роста заработных плат в Великобритании за август-октябрь снизились, передает Reuters.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с ростом на 0,07%, по 1,2563, а пара евро/британский фунт поднялась на 0,22%, до 0,8593.

Потребительские цены в США в ноябре показали годовой рост на 3,1% против 3,2% в октябре. По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 0,1%.

После выхода отчета по инфляции курсы валют были подвержены колебаниям, однако затем вернулись к уровням, наблюдаемым до выхода данных, поскольку показатели почти полностью соответствовали ожиданиям аналитиков.

Фунт ранее во вторник немного снизился после данных, показавших, что годовой рост зарплат без учета премий в Великобритании в августе-октябре замедлился до 7,3% с 7,8% в июле-сентябре. Экономисты ожидали замедления до 7,4%.

В четверг Банку Англии предстоит принять решение по процентным ставкам. По мнению Криса Тернера из ING, новые данные по зарплатам создают риск того, что некоторые из руководителей центрального банка, которые в ноябре голосовали за повышение процентных ставок, теперь выскажутся в поддержку паузы.

Экономисты и трейдеры почти уверены, что Банк Англии оставит ключевую ставку на уровне 5,25%. Их внимание будет направлено на поиск сигналов относительно возможных сроков перехода центрального банка к понижению стоимости заимствований.

Федеральная резервная система США объявит решение по процентным ставкам в среду, а Европейский центральный банк — в четверг. Ожидается, что оба центральных банка оставят ставки без изменений.

В конце ноября пара британский фунт/доллар США достигла трехмесячного максимума 1,2733 на фоне резкого падения доходности американских гособлигаций, спровоцированного надеждами на то, что ФРС начнет понижать процентные ставки уже в начале следующего года. В понедельник пара евро/британский фунт опускалась до трехмесячного минимума 0,855.

Рынки полагают, что Банк Англии будет удерживать ставки на текущем уровне немного дольше, чем ФРС и ЕЦБ, и это повысило привлекательность фунта.

Между тем экономист Capital Economics Эшли Уэбб считает, что вышедшие во вторник данные по зарплатам приведут к росту ожиданий относительно снижения ставок Банка Англии уже в середине следующего года. Он говорит, что новые данные ставят под сомнение прогноз его компании, который предполагал переход к понижению стоимости заимствований в конце 2024 года.

Индекс доллара США, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи снизился на 0,14% от уровня закрытия предыдущего дня, до 103,92.