МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei вырос третью сессию подряд. Акции Advantest и других компаний, связанных с производством микросхем, последовали вверх за своими аналогами на Уолл-стрит, передает Reuters.

Nikkei вырос за день на 0,25% и закрылся на отметке 32 926,35 пункта, а более широкий индекс Topix поднялся на 0,07% до 2354,92 пункта.

"Японский рынок устремился вверх благодаря динамике на Уолл-стрит, где индекс Dow достиг рекордной отметки, — сказал Сигэтоси Камада, главный менеджер исследовательского отдела Tachibana Securities. — Инвесторы могли бы купить больше акций, чтобы подняло бы Nikkei еще выше, но они не забывали об осторожности в преддверии решения Федеральной резервной системы".

Во вторник американский рынок акций закрылся на новых максимумах года. Опубликованные вчера данные по инфляции мало изменили мнение о сроках снижения ставки ФРС. Сегодня американский центробанк примет последнее в этом году решение о процентной ставке.

Ожидается, что сегодня чиновники ФРС также представят обновленные прогнозы экономических индикаторов и процентных ставок. Участники рынков ждут, что по итогам сегодняшнего заседания ставки останутся на прежнем уровне.

Акции японского поставщика оборудования для производства микросхем Advantest подскочили на 5,19%, а производителя микросхем Renesas Electronics — на 3,75%. Акции производителя оборудования для тестирования микросхем Tokyo Electron выросли на 4,71%.

Акции Ushio подскочили на 12,27% после того, как производитель светодиодных чипов заявил, что объединится с Applied Materials для разработки технологии для рынка передовых интегральных микросхем.

Бумаги производителя компьютеров Fujitsu упали на 3,66%, оказав наибольшее негативное влияние на Topix. Поддерживаемая государством Japan Investment Corp (JIC) заявила, что присоединится к Dai Nippon Printing и Mitsui Chemicals, чтобы выкупить Shinko Electric Industries, подразделение Fujitsu по производству модулей из микросхем. Акции Shinko упали на 1,23%.

Из 225 компонентов индекса Nikkei 149 упали, 75 выросли и один остался без изменений.