МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Российский рубль стабилизировался вблизи самого высокого уровня более чем за одну неделю. Как сообщает Reuters, рынки ожидают повышения процентной ставки позднее на этой неделе, тогда как предложение иностранной валюты со стороны экспортеров демонстрирует признаки роста после падения в начале декабря.

Большинство опрошенных Reuters аналитиков ожидают, что Банк России 15 декабря повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16%. Инфляционное давление, усиленное дефицитом работников и ростом кредитования, как ожидается, вынудит центральный банк продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики путем еще одного повышения ставки.

К 07.30 по Гринвичу рубль укрепился на 0,1% против американского доллара. Пара доллар США/российский рубль торговалась по 89,91 после достижения ранее в ходе сессии отметки 89,73, минимума с 1 декабря.

Пара евро/российский рубль торговалась по 96,99, а пара китайский юань/российский рубль — по 12,49. Рубль вырос на 0,2% против евро и на 0,3% против юаня.

Укреплению рубля способствовали ожидания в отношении повышения ключевой ставки в пятницу, а также увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, отмечает Богдан Зварич, главный аналитик Banki.ru. Сдерживающим фактором для рубля может стать снижение цен на нефть, добавляет он.

Рубль снизился в начале декабря, когда прошел благоприятный период налоговых выплат (в конце месяца экспортеры обычно конвертируют часть валютной выручки в рубли для уплаты налогов).

До прошлой недели рубль рос семь недель подряд, восстановившись от отметки более 100 рублей за доллар США, благодаря сокращению оттока капитала после выхода в октябре президентского указа об обязательной продаже части валютной выручки некоторыми компаниями.

Инвесторы также, вероятно, будут следить за выступлением российского президента Владимира Путина, намеченным на ближайший четверг. На прошлой неделе Путин сообщил о намерении участвовать в президентских выборах в следующем году. Между тем экономика России испытывает множество проблем, однако давление на нее со стороны введенного западными странами потолка цен на нефть, работающими с ограниченным успехом, ослабевает.

Нефть марки Brent подешевела на 0,6%, до 72,79 доллара за баррель.

Долларовый индекс РТС в среду вырос на 0,1%, до 1056,9, а рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, до 3015,9.