МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Динамика на европейских рынках акций сегодня в основном была сдержанной, передает Reuters. Инвесторы избегали открывать рисковые позиции в преддверии долгожданного решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке и заявлений о дальнейшем курсе.

Панъевропейский индекс STOXX 600 утром вырос на 0,1%. Сектора недвижимости и технологий, которые чутко реагируют на колебания процентных ставок, выросли, а акции нефтегазовых компаний упали на фоне снижения цен на нефть.

Инвесторы полностью учли в котировках сценарий, при котором ФРС в очередной раз возьмет паузу в повышении ставок. Опубликованные во вторник данные по инфляции в США мало что изменили в прогнозах насчет снижения ставок в следующем году.

Основное внимание будет уделено комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла и прогнозу центрального банка относительно краткосрочных ставок. Инвесторы будут ждать подсказок о сроках смягчения политики.

Акции Entain подскочили на 4,6%. Генеральный директор этой букмекерской и игорной компании Йетте Нигаард-Андерсен покидает свой пост, решение вступает в силу незамедлительно.

Акции немецкого химического гиганта BASF выросли на 3,2% после того, как UBS повысил их рейтинг с "продавать" до "покупать". Субиндекс химического сектора набрал почти 1%.

Бумаги гиганта в сфере роскоши LVMH потеряли 1% после того, как J.P. Morgan понизил их рейтинг с "выше рынка" до "нейтрально".