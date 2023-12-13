МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Британский фунт оказался в числе основных валют, демонстрирующих худшую динамику против доллара США, после выхода в среду данных, указавших на сокращение экономики Великобритании в октябре, сообщило агентство Reuters. Эти данные повышают угрозу рецессии и могут усложнить для Банка Англии задачу выработки опережающей индикации по процентным ставкам.

Национальное бюро статистики сообщило в среду, что в октябре британский ВВП сократился на 0,3%, тогда как прогнозы предполагали его нулевой рост.

В июле-сентябре экономике Великобритании удалось избежать сокращения, но некоторые аналитики по-прежнему не исключают неглубокой рецессии в конце 2023 года — начале 2024 года.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,3%, по 1,2526.

Как показывают котировки рынка фьючерсов, трейдеры теперь предполагают, что в следующем году Банк Англии понизит ключевую ставок почти на целый процентный пункт, тогда как в начале недели они ожидали понижения ставки примерно на 75 базисных пунктов.

Потребители и компании продолжают испытывать давление со стороны инфляции, которая все еще остается высокой, а также процентных ставок, достигших самых высоких уровней почти за 16 лет.

"Это исторические данные, но главное заключается в том, что будет происходить дальше, и что мы услышим от ведущих центральных банков в ближайшие два дня, — говорит инвестиционный директор Premier Miton Investors Нил Биррелл. — Банк Англии будет обрадован, что его меры сработали, но и обеспокоен тем, что мог зайти слишком далеко".

С начала года британский фунт вырос примерно на 3,8% против американского доллара, показав лучшую годовую динамику с 2019 года. Поддержку фунту отчасти оказывали ожидания того, что Банк Англии перейдет к понижению процентных ставок позднее, чем другие ключевые центральные банки.

После выхода данных по ВВП в Goldman Sachs понизили прогноз роста экономики Великобритании в 2023 году до 0,5% против предыдущего прогноза 0,6%.

Экономист Capital Economics Пол Дейлз отмечает, что октябрьские данные по ВВП указывают на то, что британская экономика может находиться в рецессии.

"Это может подтолкнуть Банк Англии чуть ближе к понижению процентных ставок, хотя, объявляя завтра о решении оставить ключевую ставку на уровне 5,25%, центральный банк, вероятно, отвергнет идею о понижении ставки в ближайшей перспективе", — сказал Дейлз в среду.