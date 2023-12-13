МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Доллар США немного укрепился в среду, тогда как трейдеры готовятся к завершению заседания Федеральной резервной системы, которое может дать некоторое представление о том, когда центральный банк начнет понижение процентных ставок, сообщает Reuters.

Британский фунт демонстрирует одну из самых слабых динамик после того, как данные показали, что экономика Великобритании в октябре сократилась. Это повышает риск рецессии и потенциально усложняет усилия Банка Англии, заседание которого завершится в четверг, по обоснованию преждевременности понижения процентных ставок.

Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты против шести других основных валют, вырос на 0,1%, до 103,86, восстановившись после падения на 0,31% днем ранее.

Позднее в среду завершится заседание ФРС, на котором, как ожидается, ключевая процентная ставка будет оставлена без изменений. После заседания руководители центрального банка представят новые прогнозы относительно роста экономики и процентных ставок.

Инвесторы будут следить за тем, опровергнет ли председатель ФРС Джером Пауэлл предположения о понижении ставок в первой половине 2024 года. Интерес для инвесторов также будет представлять сводный прогноз, показывающий представления руководства ФРС о перспективах денежно-кредитной политики.

Недавние признаки указывали на то, что экономика США сможет совершить "мягкую посадку", однако данные, полученные до начала текущей сессии, показали, что в ноябре потребительские цены неожиданно выросли. Как показывают котировки рынка фьючерсов, в следующем году трейдеры ожидают от ФРС четыре понижения ставки по 25 базисных пунктов и первое понижение уже в мае.

Прогнозы руководителей ФРС могут оказаться более полезным инструментом для ожиданий на рынке, чем даже комментарии Пауэлла, считает Крейг Эрлам, аналитик OANDA.

"Мы не можем рассчитывать, что ФРС подаст сигналы, которые соответствуют ожиданиям на рынке, — говорит он. — Это не означает, что мы увидим агрессивное отрицание, как было раньше, но очевидно, что в настоящий момент все будет показано прогнозами. Почти неважно, что скажет (Пауэлл), если прогнозы покажут четыре понижения ставки в следующем году".

Хотя ФРС и настаивает на зависимости своих решений от данных, рынок действует так, будто понижение ставок — уже решенное дело, отмечает Джеймс Найвтон, старший валютный дилер Convera.

"Если ФРС сегодня не опровергнет эти ожидания в отношении понижения ставок, то у индекса доллара есть шанс вернуться в диапазон октября 105-107", — говорит он.

В четверг состоятся заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Норвегии и Швейцарского национального банка. Считается, что центральный банк Норвегии — это единственный банк, который может повысить ставки. Также существует риск того, что ШНБ может отказаться от поддержки франка на валютных рынках.

Заседание Банка Японии состоится на следующей неделе, и иена демонстрирует волатильность на ожиданиях того, что центральный банк приближается к завершению политики отрицательных ставок. Растущие надежды на то, что это может произойти в следующий вторник, были опровергнуты после того, как на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что руководители Банка Японии не видят необходимости торопиться с отказом от этой политики.

"История говорит о том, что пара доллар США/японская иена будет активно торговаться перед заседанием Банка Японии на следующей неделе, и независимо от того, состоится ли коррекция политики, пара, вероятно, будет восстанавливаться после заседания", — считает Ричард Франулович, аналитик Westpac.

"Все прежние корректировки политики не впечатляли рынки, а (управляющий Банка Японии) Уэда каждую корректировку облекал в мягкий нарратив", — говорит он.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,25%, до 145,81, после падения на 0,5% на предыдущей сессии. Пара евро/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,0788, а пара британский фунт/доллар США снизилась до 1,2534.

Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,7%, до 0,6089, торгуясь около самого низкого уровня с 28 ноября после того. Вышедшие ранее данные указали на более низкую инфляцию, чем ожидалось, что может удержать Резервный банк Новой Зеландии от дополнительного повышения ставок.

Китайский юань стабилизировался после конференции лидеров страны, на которой власти не обеспечили сильных мер стимулирования для поддержания роста экономики.

Пара доллар США/китайский юань на оффшорном рынке торговалась по 7,1941.

Биткоин снизился на 0,5%, до 41 246 долларов, отступив от достигнутого в пятницу максимума за 20 месяцев 44 729 долларов.