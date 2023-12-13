МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть остаются почти без изменений на торгах в среду. Накануне они упали более чем на 3% к 6-месячным минимумам на фоне избытка предложения и опасений в отношении спроса, передает Reuters.

Около 11.42 по Гринвичу февральские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене 6 центов, или 0,08%, до 73,30 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI подорожали на 10 центов, или 0,15%, до 68,71 доллара за баррель. По итогам торгов во вторник фьючерсы на Brent опустились до минимальной отметки на закрытии с конца июня, 73,24 доллара за баррель, потеряв тем самым в цене за день 2,79 доллара.

"Опасения по поводу перспектив мировой экономики в следующем году, недостаточная приверженность политике сокращения добычи со стороны стран ОПЕК+, рост производства во многих местах, в том числе его рекордные темпы в США оказывают сильное влияние на цены в преддверии конца года", — комментирует аналитик OANDA Крэйг Эрлам.

Позже в среду завершится двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка в большинстве своем ждут от руководства ФРС сохранения ключевой ставки на прежнем уровне по итогам третьего заседания подряд.

Сохранение ставок на высоком уровне может быть "реальным препятствием для покупки нефти на долгосрочную перспективу", говорит аналитик PVM Джон Эванс. Он обращает внимание на сложившуюся в настоящее время на рынке ситуацию контанго (фьючерсы торгуются выше спот-цен), благодаря которой есть смысл в приобретении нефти и ее последующем хранении — в ожидании подходящего момента.

Кроме того, в среду около 200 стран достигли соглашения о начале сокращения глобального потребления углеводородного топлива на конференции COP28. По словам министра энергетики Саудовской Аравии, он согласен с принятым вариантом соглашения — которое, как он полагает, не повлияет на экспорт нефти и газа из королевства.