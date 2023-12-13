МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Американские индексы S&P 500 и Nasdaq в среду повышаются после выхода данных по ценам производителей за ноябрь, которые указали на замедление инфляции. Позднее сегодня Федеральная резервная система примет последнее в этом году решение в рамках денежно-кредитной политики и, как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений, сообщает Reuters.

Как сообщило Министерство труда США, индекс цен производителей (PPI) в ноябре вырос в годовом сравнении на 0,9%, тогда как экономисты, опрошенные Reuters, ожидали рост на 1%.

По сравнению с предыдущим месяцем PPI в ноябре не изменился, тогда как опрошенные Reuters экономисты ожидали, что он вырастет на 0,1%.

Последние макроданные, включая индекс потребительских цен (CPI), вышедший во вторник, подкрепили мнение рынка о том, что процентные ставки уже достигли пика. Трейдеры также пытаются оценить возможные темпы снижения ставок в следующем году.

Положительный настрой также помог основным индексам Уолл-стрит завершить торги вторника на новых максимумах 2023 года.

"Эта статистика более-менее соответствует ожиданиям и стала очередным свидетельством движения инфляции в нужном направлении", — указал Питер Кардилло, старший рыночный экономист Spartan Capital Securities.

Теперь все внимание приковано к решению ФРС по итогам двухдневного заседания, которое будет озвучено в 19.00 по Гринвичу.

Рынок также будет сосредоточен на комментариях Джерома Пауэлла после заявления центробанка и публикации графика ожидаемой динамики процентных ставок, которые могут дать представление о курсе денежно-кредитной политике.

Денежные рынки почти полностью учли в ценах сохранения ставок на нынешнем уровне 5,25%-5,50%. Сейчас трейдеры, согласно инструменту FedWatch от CME, ожидают смягчение политики в следующем году, оценивая вероятность снижения ставок на 25 б. п. в мае 2024 года в 80,7%.

Тем временем в пятницу в США должны истечь опционы на акции почти на 5 трлн долларов, что должно стать самым крупным таким событием в истории. По словам стратегов, скорее всего, это сдержит рыночную волатильность.

Акции Pfizer упали на 9,6% до 10-летнего минимума. Фармацевтическая компания прогнозирует на 2024 год более низкую выручку, чем ожидают на Уолл-стрит.

В S&P 500 повышаются 8 из 11 субиндексов. Сектор материалов опустился на 0,7% на фоне снижения цен на недрагоценные металлы.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average опустился на 34,31 пункта, или 0,09%, до 36 543,63 пункта. S&P 500 поднялся на 2,49 пункта, или 0,05%, до 4646,19 пункта, а Nasdaq Composite добавил 37,17 пункта, или 0,26%, до 14 570,57 пункта.

Акции Tesla просели на 1,1%. Производитель электромобилей потеряет федеральные налоговые льготы на 7500 долларов для некоторых машин Model 3. Кроме того, компания дистанционно обновит софт 2,03 млн своих автомобилей с целью устранить проблему с системой автономного вождения Autopilot, сообщило в среду Национальное управление по безопасности движения автотранспорта (NHTSA) США.

Акции Southwest Airlines подешевели на 4,9%. Перевозчик увеличил прогнозируемое значение затрат на топливо в 4-м квартале.

Бумаги Johnson & Johnson утянули индекс DJIA вниз. Они потеряли 1,7% после того, как Wells Fargo снизил рейтинг акций фармацевтического гиганта с "выше рынка" до "наравне с рынком".

Акции Take-Two Interactive Software выросли на 3,2%. Производитель видеоигр с 18 декабря должен войти в состав индекса Nasdaq 100.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 1,02 к 1, а на бирже Nasdaq количество — в соотношении 1,06 к 1.

В составе S&P зафиксировано 42 новых 52-недельных максимума и один новый минимум, а у Nasdaq — 61 новый максимум и 64 новых минимума.