МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в среду демонстрируют небольшой рост на фоне понижения доходности гособлигаций США. Как сообщает Reuters, инвесторы ждут исхода заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США в надежде лучше понять перспективы ее денежно-кредитной политики.

По состоянию на 14.50 по Гринвичу спот-цены на золото прибавили 0,2%, до 1982,49 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX повысились в цене на 0,2%, до 1997,70 доллара за унцию.

Согласно данным, опубликованным в среду Министерством труда США, индекс цен производителей (PPI) в ноябре вырос на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 1,2% в октябре. На этом фоне доходность американских гособлигаций продолжила понижаться.

Рост цен производителей оказался медленнее, чем ожидалось, и теперь трейдеры переключают свое внимание на заседание руководства ФРС, говорит Джим Уайкофф, старший аналитик в Kitco Metals.

Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США по денежно-кредитной политике будет опубликовано в 19.00 по Гринвичу. Тогда же станет известно решение по ключевой ставке. В 19.30 начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

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"Как ожидает рынок, Пауэлл на своей пресс-конференции сигнализирует о намерении ФРС оставаться бдительной в борьбе с инфляцией. В прошлом трейдеры расценивали такие заявления как признак паузы ‘с ястребиным отливом' (иными словами, за такой паузой должно было бы последовать повышение ставки)", — говорит Уайкофф.

Судя по данным FedWatch, участники рынка ждут от ФРС сохранения ключевой ставки без изменений, 5,25-5,50%. Вероятность понижения ставки на майском заседании оценивается в 79%.

"Ключевой фактор — то, какой окажется медианная ставка ФРС в 2024 году. Рынок хочет трехразового понижения ставки, но не думаю, что он это получит. Однако я жду повышения котировок драгоценных металлов, учитывая их недавний откат, если только ФРС не займет по-настоящему жесткую позицию", — комментирует Тай Вон, независимый трейдер из Нью-Йорка.

На дальнейшую динамику цен на золото могут также повлиять решения ЕЦБ и Банка Англии по денежно-кредитной политике, о которых будет объявлено в четверг.

Серебро подешевело в среду на 0,7%, до 22,6 доллара за унцию, платина — на 0,3%, до 926,51 доллара, палладий — на 0,2%, до 977,39 доллара.