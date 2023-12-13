МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Доллар США укрепился против евро в среду, тогда как трейдеры готовятся к завершению заседания Федеральной резервной системы, которое может дать некоторое представление о том, когда центральный банк начнет понижение процентных ставок, передает Reuters.

Внимание рынка будет направлено на новые прогнозы роста экономики и траектории процентных ставок. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений третье заседание подряд.

"Вопрос заключается в том, когда ФРС понизит ставки и что ее сподвигнет на это", — сказал Марк Чэндлер, главный рыночный аналитик Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке. — Первые несколько понижений ставок ФРС, на мой взгляд, могут быть обусловлены попытками сохранить жесткость в свете снижения инфляции".

Если ФРС будет удерживать ставки неизменными, в то время как разница между двумя ставками, известными как реальная процентная ставка, сокращается, это может сделать денежно-кредитные условия более ограничительными, чем намереваются руководители центробанка.

Инвесторы также будут следить за тем, попытается ли председатель ФРС Джером Пауэлл своими заявлениями уменьшить вероятность понижения ставок в первой половине следующего года. Трейдеры оценивают вероятность понижения ставок в марте в 49%, а в мае — в 79%, как показал разработанный CME Group индикатор FedWatch.

ФРС, вероятно, попытается донести до рынков, что "политика достаточно ограничительна, но что она, вероятно, не будет понижать ставки в 1-м квартале", сказал Чэндлер.

Индекс доллара США, отражающий его стоимость против шести основных валют, к моменту написания статьи демонстрировал рост на 0,13%, до 103,88.

ФРС не раз повторяла о том, что будет принимать решения по денежно-кредитной политике исходя из поступающих экономических данных, но рынок "уже ведет себя так, как будто понижения ставок гарантированы", — сказал Джеймс Книветон, старший корпоративный валютный лидер Convera.

"Если ФРС сегодня вечером охладит эти ожидания относительно понижения ставок, индекс доллара может вернуться в октябрьский диапазон 105-107", — добавил он.

Доллар в среду ненадолго ослаб после того, как данные показали, что цены производителей в США в ноябре остались без изменений, так как снижение цен на энергоносители более чем нивелировало рост стоимости продуктов питания.

Во вторник данные показали, что потребительские цены в США в ноябре неожиданно выросли, поскольку снижение цен на бензин более чем нивелировано повышение стоимости аренды.

Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Норвегии и Швейцарский национальный банк проведут свои заседания по денежно-кредитной политике в четверг. Предполагается, что центральный банк Норвегии будет единственным банком, который может повысить ставки. Также существует риск того, что Швейцарский национальный банк может поумерить свою поддержку для швейцарского франка на валютном рынке.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,06%, по 1,0788.

Пара британский фунт/доллар торговалась с понижением на 0,44%, по 1,2508 после того, как данные указали на сокращение экономики Великобритании в октябре, повысив риск рецессии. В связи с этим Банку Англии, возможно, будет труднее на заседании в четверг придерживаться позиции, направленной на борьбу с инфляцией, которая исключает понижения ставок.

Пара доллар/японская иена торговалась с понижением на 0,07%, по 145,35. Банк Японии проведет заседание, посвященное денежно-кредитной политике, на следующей неделе, и иена подвержена волатильности на фоне разговоров о том, что центральный банк приближается к завершению политики отрицательных ставок. Растущие надежды на то, что это может произойти в следующий вторник, обнулились после того, как агентство Bloomberg сообщило на этой неделе, что руководители Банка Японии не видят особой необходимости для того, чтобы спешить с завершением отрицательных ставок.

Тем временем биткоин торговался с повышением на 0,95%, до 41 850 долларов, но откатился с достигнутого в пятницу максимума за 20 месяцев 44 729 долларов.