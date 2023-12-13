МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Котировки нефти в среду подскочили примерно на 1% от 5-месячных минимумов, достигнутых в ходе предыдущей сессии, сообщает Reuters. Этому способствовали данные, свидетельствующие о более сильном, чем ожидалось, сокращении коммерческих запасов нефти в США на отчетной неделе.

Согласно представленному отчету Минэнерго США, на неделе 2-8 декабря коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 4,3 млн баррелей.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали падения на 0,7 млн баррелей, тогда как данные Американского института нефти (API) указывали на сокращение в размере 2,3 млн баррелей. В аналогичный период предыдущего года запасы снизились на 10,2 млн баррелей, а среднее пятилетнее значение для этого времени года составляет +0,4 млн баррелей.

"Отчет (Минэнерго США), безусловно, оказал более основательную поддержку котировкам, чем данные API", — сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group, отметив "более существенное, чем предполагалось, расходование запасов нефти".

По состоянию на 15.43 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 78 центов, или 1,1%, до 74,02 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI выросли на 75 центов, или 1,1%, до 69,36 доллара за баррель.

Во вторник оба контракта закрылись на самых низких уровнях с 27 июня.

В центре внимания инвесторов позднее в среду будет находиться решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам. С марта 2022 года центральный банк повышал процентные ставки несколько раз, чтобы затормозить инфляцию. Участники рынка ожидают, что в среду ФРС оставит стоимость заимствований без изменений третий раз подряд.